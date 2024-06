Charli XCX zadebiutowała w 2013 roku z albumem "True Romance". Rok później ukazał się "Sucker", gdzie znalazły się hity wokalistki: "Break The Rules" i "Boom Clap".

W swojej karierze współpracowała z Iggy Azaleą, z którą wydała przebój "Fancy", Troye Sivanem przy "1999", a z Tiesto nagrała topowy singiel "Hot In It". Pojawiła się także na soundtracku do filmu "Barbie". 7 czerwca wydaje swój najnowszy album "Brat".

Reklama

Teraz artystka po raz kolejny zagra na Open’er Festivalu! Wystąpi 6 lipca na Tent Stage.

Open'er Festival coraz bliżej

Open’er Festival 2024 odbędzie się od 3 do 6 lipca na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Zagrają zarówno międzynarodowe gwiazdy, jak i polscy artyści, a rozstrzał gatunkowy jest przeogromny. Headlinerami festiwalu są Foo Fighters, Dua Lipa, Doja Cat i Hozier.

W pierwszy dzień zagrają Foo Fighters, Amaarae, Ashnikko, Gunna, Kim Gordon, Kwiat Jabłoni, Maneskin, Noname, OKI, PG$, Pro8l3m, Tom Morello.

W czwartek nie zabraknie, takich wykonawców jak Dua Lipa, Benjamin Clementine, Disclosure, Don Toliver, Gloria Groove, L'imperatrice,Margaret, Michael Kiwanuka, Sobel, Tinashe, Zalewski, Zamilska.

Piątkową scenę przejmą Doja Cat, 21 Savage, Air, Claptone, Ice Spice, Łona x Konieczny x Krupa, Modeselektor,Otsochodzi, Sam Smith, Sampha, Skalpel, SlowDive i Sofia Kourtesis.

Sobota zapowiada się równie zachwycająco. Pojawią się Hozier, Alex Benjamin, Artemas, Charli XCX, d4vd, Floating Points, Kukon, Loyle Carner, Masego, Skrillex Sofi Tukker, Two Feet oraz Tyla.

Patrząc po zaskakujących ogłoszeniach organizatorzy prawdopodobnie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa!

Ceny biletów na Open'er Festival

Karnet czterodniowy kosztuje 1039zł, a wraz z polem namiotowym - 1305zł. W przypadku wejściówek weekendowych jest to cena 759zł, a 935zł z polem namiotowym. Koszt jednodniowego biletu to 495zł.

Jest to pula dostępna do 10 czerwca, później bilety będą droższe.