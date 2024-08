Uczestnicy OFF Festivalu z niecierpliwością czekają na występy swoich ulubionych artystów, którzy zaprezentują się aż na sześciu scenach.

Pierwszego dnia na głównej scenie usłyszymy Sevdelizę, Future Islands, Kaz Bałagane oraz Lochy i Smoki. Na wydarzeniu zagrają również, m.in. Nourished By Time, English Teacher, czy Bar Italia. Z polskiej reprezentacji nie zabraknie Dominiki Płonki, Magdy Kluz, Zachwytu, a także grupy Łona x Konieczny x Krupa.

3 sierpnia Scenę Główną Perlage przejmą Grace Jones, Baxter Bury, Tank And The Bangas oraz Klawo. Rozbrzmią również, m.in. Les Savy Fav, John Maus, Moonchild Sanelly. Uczestnicy będą mogli się wybrać na koncert Edyty Bartosiewicz, Pikseli, Zimmera90 i wielu innych.

Ostatni dzień festiwalu będzie równie huczny. Głównymi gwiazdami 4 sierpnia jest francuski duet The Blaze, a także Otsochodzi. Na "mainie" zagrają też Glass Beams i JAD. Wśród wykonawców są także The Alchemists & Boldy James, Debby Friday, Lasy, Furia, Puma Blue, Yaya Bey, Pola Chobot i Adam Baran. Dokładna rozpiska artystów z podziałem na sceny znajduje się na mediach społecznościowych organizatora.

Wyjątkowe atrakcje na OFF Festivalu

Produkcja OFF Festivalu zadbała również o ciekawe atrakcje pozamuzyczne, w których każdy uczestnik może wziąć udział w przerwach pomiędzy koncertami. Na miejscu znajduje się aż 22 miejsc gastronomicznych!

Zaraz po wejściu na teren wydarzenia wolontariusze zachęcają do wzięcia udziału w warsztatach recyklingowych. Każdy ma możliwość stworzenia własnego koca lub siedziska z różnych materiałów oraz otagowania go wyjątkową metką OFF Festivalu.

Organizatorzy zapraszają także do skorzystania ze strefy Rossmann. Znajdują się tu stanowiska beauty oraz miejsca do odpoczynku. Nie brakuje również kreatywnego miejsca, gdzie będzie można stworzyć kultowe wianki, skorzystać z usług barbera lub wejść na specjalny taras z widokiem na Scenę Leśną Rossmanna.

Warto wspomnieć o wyjątkowej inicjatywie jaką jest Open Stage BLIK, dedykowana osobom głuchym. Tutaj wszystkie występy zostaną przetłumaczone na język migowy, a chętni będą mogli także wesprzeć Polski Związek Głuchych.

Dla fanów muzyki i customowych ubrań został postawiony OFF Market. Postawiono kilka stref, w której słuchacze mogą zakupić wymarzone płyty oraz festiwalowy merch. Znajduje się, m.in. sklep z płytami winylowymi, vintage stylizacjami, czy różnościami z logiem OFF Festivalu.

OFF Festival: Dojazd i pogoda

Planując dojazd na OFF Festival warto wziąć pod uwagę komunikację miejską. Związek Transportu Metropolitalnego uruchomił specjalną bezpłatną linię autobusową oznaczoną jako S1. Będzie ona kursować przez wszystkie dni festiwalu od 8:00 do 3:30. Trasa prowadzi z przystanku Katowice Sądowa, przez Katowice Dworzec, a kończy na Muchowiec Droga do Lotniska.

Osoby chętne na dojazd samochodem muszą liczyć się ze znalezieniem parkingu na własną rękę. Odcinek ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko w kierunku Doliny Trzech Stawów będzie zamknięty od 2 do 5 sierpnia.

Myśląc o pobycie na festiwalu należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe. Pomimo że pierwszy dzień OFF Festivalu rozpoczął się w upalnych temperaturach to prognozy przewidują deszcz 2 sierpnia wieczorem i w pozostałe dni. Organizatorzy informują, iż najlepiej wziąć ze sobą pelerynę przeciwdeszczową lub ewentualnie mały parasol bez ostrego zakończenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. OFF Festival Katowice 2024: co czeka nas w sierpniu? materiały prasowe