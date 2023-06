OFF Festival to nie tylko festiwal, ale i miejsce muzycznej edukacji. I nie są to górnolotne słowa, ale wynik obserwacji i rozmów, szczególnie z młodymi uczestnikami tej imprezy.

Oczywiście to wielkie gwiazdy alternatywnej światowej sceny, doskonale selekcjonowane przez Artura Rojka i jego ekipę, przyciągają uwagę potencjalnych gości festiwalu. Jednak to, co najbardziej wyróżnia imprezę na tle innych, to umiejętność prezentowania ciekawych, niebanalnych grup i wykonawców spoza głównego nurtu. Dziś przyjrzymy się tym najciekawszym, które na przestrzeni ostatnich lat pozytywnie zaskakiwały publiczność. Sprawdzimy też, czego możemy spodziewać się w tym roku.

Muzyka jest dziś pewnego rodzaju globalną pajęczyną. Dzięki obecności w naszym życiu serwisów streamingowych często odkrywamy nowych wykonawców na własną rękę. "Jeśli lubisz to, spróbuj tego". To bardzo przydatna funkcja w konsumowaniu dźwięków, a jeśli do tego algorytm zrozumie dobrze nasze preferencje, może być naprawdę ciekawie.

Czasem w poszukiwaniu nowych doznań śledzimy ulubionych prezenterów w stacjach radiowych - może podrzucą coś nowego. Wymieniamy się fascynacjami ze znajomymi albo... pakujemy plecak i jedziemy na OFF Festival w poszukiwaniu inspiracji. Nagle odkrywamy, że poza Europą i Ameryką świat ma do zaoferowania bardzo dużo pozytywnej muzyki. Przypomnijmy sobie kilka z tych zaskakujących i udanych występów.

W 2011 roku eksperymentalną sceną na festiwalu zawładnął w pełni Omar Souleyman i rozkręcił fantastyczną imprezę. Pochodzący z Syrii muzyk opuścił swój kraj, wraz z milionami innych osób, w samym środku wojny domowej. Jego muzyka stała się międzynarodową sensacją, a on sam występował na wielu festiwalach i współpracował między innymi z Bjork, która jego twórczość nazwała "syryjskim techno". Publiczność zafascynowana bliskowschodnimi dźwiękami, podkręconymi tanecznym bitem i głosem Omara, bawiła się doskonale.

Kilka lat później, w 2018 roku, sporym, pozytywnym zaskoczeniem był występ japońskiej formacji Wednesday Campanella z charyzmatyczną wokalistką KOM_I. Ich muzyka to połączenie elektroniki, J-popu i hip hopu. Na scenie KOM_I najczęściej pojawia się samodzielnie, a jej występy często przypominają karaoke show. Nie boi się wchodzić w interakcje z publicznością, co z pewnością dodaje jej koncertom dodatkowego waloru.

W 2016 roku swoimi tanecznymi dźwiękami OFF-ową scenę wypełnił Islam Chipsy i jego formacja EEK. Egipska grupa łączy elementy tradycyjnego arabskiego ślubu z instrumentami elektronicznymi. Ich styl jest postrzegany jako część nowej fali muzyki Shaabi, zwanej Electro Shaabi lub Mahraganat. Na scenie szalejący za klawiszami Islam Said, bo tak nazywa się wykonawca, wspierany jest przez dwóch perkusistów Khaleda Mando i Mahmouda Refata. Ich koncert podczas festiwalu spotkał się z tak dobrym przyjęciem, że muzyk powrócił do naszego kraju z kolejnymi występami.

W tym samym roku sporym zainteresowaniem cieszył się występ koreańskiej formacji Jambinai. Muzycy w związku z niezaplanowanym splotem wydarzeń wystąpili na głównej scenie festiwalu. Ich muzyka to post rock, połączony z orientalnymi wpływami i lokalną tradycją muzyczną. Wydają swoje albumy w wytwórni Bella Union, założonej przez Simona Raymonde’a i Robina Guthrie, z legendarnej formacji Cocteau Twins. Co ciekawe, w 2018 roku wystąpili na ceremonii zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.

Podczas ubiegłorocznej edycji OFF Festival nie sposób było przejść obojętnie obok koncertu pakistańskiej artystki Arooj Aftab. Mieszkająca w Ameryce wokalistka doskonale wykorzystuje swoje tradycje muzyczne, tworząc zjawiskowe, jazzujące, minimalistyczne i oniryczne muzyczne kompozycje. Ma na swoim koncie nagrodę Grammy za utwór "Mohabbat" z płyty "Vulture Prince". Warto zwrócić uwagę na jej najnowszy, wydany w tym roku krążek "Love in Exile", nagrany wspólnie z pianistą Vijay Iyerem i gitarzystą Shahzadem Ismaily.

OFF Festival 2023: kto zagra na scenie?

Często zespoły i wykonawcy ustawieni w tak zwanym festiwalowym drugim szeregu urastają do rangi tych, o których najwięcej się mówi i którzy całkowicie zmieniają odbiór całego festiwalu. Czy w tym roku możemy spodziewać się kolejnych zaskoczeń i muzycznych odkryć? Na kogo spoza Europy i Ameryki warto zwrócić uwagę?

Może wpadniecie w rytmy Kampire, pochodzącej z Ugandy, jednej z najbardziej oryginalnych didżejek Afryki Wschodniej. Kampire Bahana jest uznawana za gwiazdę ugandyjskiego tanecznego undergroundu i jest częścią kolektywu Nyege Nyege. Przyznaje, że jest jedną z pierwszych kobiet w Kampali, która została DJ-ką. Jej muzyka odbija się echem poza kontynentem afrykańskim - występowała na festiwalu Sonar w Barcelonie, a także w Brukseli na festiwalu Les Nuits Sonores.

Podobno kiedyś musi być ten pierwszy raz i w tym roku na scenie OFF Festiwalu pojawi się reprezentant K-popu. Będzie nim Balming Tiger pochodzący z Seulu kolektyw. San Yawn, szef grupy, założył Balming Tiger w 2018 roku, po kilku latach pracy z wieloma artystami. Jego oko do dostrzegania prawdziwych talentów w połączeniu z zamiłowaniem do oryginalności jest tym, co napędza stale rozwijający się zespół. Grupa składa się obecnie z blisko tuzina piosenkarzy i autorów piosenek, raperów, producentów i reżyserów. W przeciwieństwie do tradycyjnych zespołów K-Pop, Balming Tiger zalicza do swojego zespołu też artystów wizualnych, a nawet pisarzy. W szerszym sensie są bardziej mikrospołecznością, własną subkulturą, reprezentującą najbardziej utalentowaną młodzież Korei.

To jeszcze jedna propozycja z Azji. Haruna Kimishima znana pod scenicznym imieniem Haru Nemuri to japońska wokalistka i autorka, o której mówi się że rapuje poezję. Jej brzmienie jest bliskie posthardcore'owi lub postmetalowi. Wśród zawrotnych dźwięków basu śpiewający głos Haru raz brzmi jak modlitwa, a czasami wybucha krzykiem. To szansa na spotkanie J-popu, o którym krytycy mówią, że przełamuje swoje gatunkowe bariery i już wkrótce może stać się pozycją klasyczną.

Tegoroczna edycja OFF Festivalu mieni się wieloma muzycznymi barwami. Czekając na swoich ukochanych wykonawców, warto skoczyć w bok, na inną scenę i odkryć kolejne pokłady dźwięków, piosenek i rytmów, które zostaną z wami na kolejne miesiące.

OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Gospodarzem festiwalu jest Miasto Katowice.

