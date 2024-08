OFF Festival Katowice 2024 odbywa się w dniach 2-4 sierpnia w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Na scenach zagrają m.in. Grace Jones, Future Islands, The Blaze, Hoshii, Łona x Konieczny x Krupa, Krawo, Dłonie czy Zachwyt.

Dlaczego OFF Festival Katowice jest wyjątkowy?

"Sam teren OFF Festivalu po raz pierwszy przekroczyłem dopiero w 2018 roku. Choć już dawno to podejrzewałem, szybko okazało się, że jest to wydarzenie idealnie skrojone pod mój eklektyczny gust" - opowiada recenzent Interii i bywalec festiwalu, Rafał Samborski.



"Wydaje się, że w przeciwieństwie do innych tego typu wydarzeń, odbiorcy przychodzą nie tyle na najgłośniejsze nazwy czy nazwiska z line-upu, ale po to, aby poznać coś nowego" - dodaje.



Sam, będąc na festiwalu, słyszał podobne opinie. "Mnie do OFF Festivalu zawsze ciągnie line-up, którego zazwyczaj połowę znam, a połowę mniej. To jedyny festiwal, na którym zdobywcy nagród Grammy grają obok Muzyki Końca Lata" - mówi Maciej, weteran rodzimych wydarzeń muzycznych. "To jeden z największych atutów tej imprezy, że można przyjechać, nie znając line-upu, ale zdając się w pełni na gust i rozeznanie programerów" - potwierdza inna uczestniczka OFF Festivalu.

W wywiadzie dla Interii mówił też o tym sam pomysłodawca festiwalu, Artur Rojek: "Jako osoba odpowiedzialna za line-up festiwalu, zawsze starałem się opowiadać o muzyce jak najszerzej, nie dzieląc i nie wykluczając nikogo. Podstawowym faktorem, który biorę pod uwagę, to jakość artystyczna. Jeżeli ktoś jest dobry i jeszcze lepiej - gdy jest inny, trochę jakby oderwany od rzeczywistości - to nie ma dla mnie znaczenia, czy to raper, czy góral. Poza tym jestem ciekawy wszystkiego i lubię czuć się zaskakiwany". "Nasz line-up jest najbardziej różnorodny w Polsce" - podsumowuje.

Nie tylko wydarzenie muzyczne

Dla uczestników OFF Festival Katowice jest nie tylko okazją do poznania nowej muzyki, ale też do spotkania znajomych. "Traktuję OFF jako swoistą muzyczną 'wigilię' - i nie są to wyłącznie moje słowa - kiedy mam szansę spotkać w jednym miejscu osoby, z którymi na co dzień kontakt mam przede wszystkim przez internet" - opowiada Rafał.

"Każdy na co dzień mieszka gdzie indziej, ma inne zajęcia i sprawy życiowe, ale od ponad 15 lat to wydarzenie jest jak zjazd starych znajomych, gdzie spotykamy się, możemy żywo podyskutować o zajawce na muzykę. A jest to szczególnie ekscytujące w momencie, gdy na co dzień nie spotykam osób, które aż tak przeżywają muzykę" - dodaje Agnieszka.