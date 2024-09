Pod koniec sierpnia, w trakcie koncertu "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu", ogłoszono, że Dawid Kwiatkowski zasiądzie w składzie jurorskim nadchodzącej edycji "Must Be the Music". Niedługo później w "Halo, tu Polsat" ujawniono, że drugim jurorem będzie Sebastian Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakopower. Jego obecność może wnieść do programu ciekawą perspektywę, szczególnie dla artystów czerpiących inspirację z tradycyjnych i folkowych brzmień.

Reklama

Teraz okazuje się, że pierwszą kobietą, która dołącza do nowego jurorskiego grona jest Natalia Szroeder! Telewizja od dawna zabiegała o udział tej utalentowanej piosenkarki.

"Przywitajcie jurorkę nowej edycji programu 'Must Be the Music'. Natalia Szroeder - cieszymy się, że jesteś z nami" - czytamy na Instagramie show.

Natalia Szroeder jurorką "Must Be the Music"!

Natalia Szroeder ma na swoim koncie wiele przebojów, takich jak "Lustra", "Powietrze" oraz "Przypływy" w duecie z Ralphem Kamińskim. Do tej pory wydała dwie płyty - "NATinterpretacje" i "Pogłos".

Gwiazda wystąpiła w wielu programach telewizyjnych, m.in. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" (2015) oraz "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" (2017). Co więcej, miała okazję oceniać uczestników show "The Four. Bitwa o sławę", więc doświadczenia nie można jej odmówić.

Instagram Post Rozwiń

"Must be the Music" powraca. Gdzie i kiedy odbędą się castingi?

Talent show "Must Be The Music" zadebiutował na antenie Polsatu w 2011 roku. W każdej edycji zasiadali w jury: Elżbieta Zapendowska, Olga "Kora" Jackowska i Adam Sztaba. Dodatkowo w pierwszych sześciu edycjach w roli jurora występował także Wojciech "Łozo" Łozowski, lecz później został zastąpiony przez Piotra Roguckiego, znanego z zespołu Coma i projektu Karaś/Rogucki. W ostatniej edycji w jury pojawił się jeszcze Tymon Tymański.

Niedługo produkcja programu wyrusza w poszukiwanie najlepszych polskich muzyków. Gdzie odbędą się castingi?

08.09. - Warszawa, Muzeum Historii Polski

09.09 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

15.09 - Poznań, Andersia Hotel & Spa Poznań

16.09 - Gdańsk, Hotel Radisson Blu

22.09 - Wrocław, Mercure Wrocław Centrum

23.09 - Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe.