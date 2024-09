"Występ Sary James i Sofie Dossi dostaje od nas Złoty Przycisk" - taki wpis pojawił się na profilu amerykańskiej wersji "Mam talent!" .

16-letnia Polka podczas półfinału na żywo zaprezentowała przed wielomilionową publicznością swoją nową piosenkę "Sunshine State of Mind" ( sprawdź! ). Na scenie towarzyszyła jej w podniebnych akrobacjach Sofie Dossi, która po raz pierwszy podbiła "Mam talent" w 2016 r. jako 14-latka. Otrzymała wówczas Złoty Przycisk od Reby McEntire. W kolejnych latach pojawiała się w programie w różnych rolach - gościnnie z uczestnikami, w duecie z trenerką, a także jako uczestniczka wersji "America's Got Talent: The Champions" (2019) i "America's Got Talent: Fantasy League" (2024).

Podczas występu Sary i Sofie na widowni zapanowało szaleństwo - piski były tak głośne, że momentami zagłuszały wokalistkę. Zauważył to też sam Simon Cowell, czyli mentor Sary z 17. edycji amerykańskiego "Mam talent" (2022). To właśnie on wtedy za sprawą Złotego Przycisku dał Polce awans do finału.

"To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj zaśpiewać swoją piosenkę" - powiedziała Sara po występie.

"Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny. To dowód na to, że jeśli masz prawdziwy talent i coś z tym robisz, pracujesz nad nim, to można z nim zrobić cuda" - odpowiedział Simon Cowell, kierując swoje słowa do Sary i Sofie.

Piosenka "Sunshine State Of Mind" to kolejna zapowiedź debiutanckiego albumu Sary. W połowie sierpnia poznaliśmy anglojęzyczny singel "Detox".