Widzowie brytyjskiego "Mam talent", czyli "Britain's Got Talent" są mocno oburzeni po ostatnim odcinku. W sieci potępiają emisję bardzo niebezpiecznego i przerażającego wręcz występu, podczas którego uczestnik został na scenie... podpalony.

"To niedopuszczalne w programie dla rodzin!" - grzmią w sieci widzowie programu. Wszyscy mogli zobaczyć, jak profesjonalny kaskader Thomas Vu wmaszerował na scenę i po chwili został pokryty żelem opóźniającym rozprzestrzenianie się ognia. Mężczyznę podpalono, a po chwili zaczął szybko rozwiązywać kostkę Rubika.

Przerażające sceny w "Mam talent"! Widzowie są oburzeni

Na twarzach jurorów rysowało się wielkie zdziwienie, a Simon Cowell tylko nerwowo żuł gumę. W oczach zgromadzonej w studiu publiczności można było obserwować odbijające się płomienie.

Co stało się z 'Mam talent', że dla rozrywki podpalamy teraz ludzi?" - zastanawia się jeden z widzów. "To chore, żeby pokazywać podpalonego gościa z kostką Rubika. Nikt nie pomyślał, kto ogląda ten program" - boi się inna widzka, która sądzi, że zachowanie kaskadera może mieć naśladowców. Fani programu zdenerwowali się też, gdy na jaw wyszło, że niedawno Vu w ramach duetu Toy Toy wystąpił w amerykańskim "Mam talent" i spytał Simona Cowella, czy go pamięta. Twórców oskarżono o "recykling talentów".

