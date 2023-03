Agnieszka Chylińska ostro do Kuby Wojewódzkiego: Dwulicowy i kłamliwy

W ostatnim odcinku "Kuba Wojewódzki Show" jednym z gości popularnego dziennikarza był Piotr Gąsowski. To właśnie wtedy Kuba Wojewódzki zdecydował się ujawnić kulisy rozstania z programem "Mam talent" , w którym był jednym z jurorów przez pierwsze trzy edycje (lata 2008-2010).

Gwiazdor stacji TVN zdradził, że w pierwszej kolejności decyzję o rozstaniu przekazał zasiadającym z nim za jurorskim stołem Agnieszce Chylińskiej i Małgorzacie Foremniak. Według jego słów zadeklarowały one wówczas, że pójdą jego śladem.



"Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z 'Mam talent', to obie powiedziały: 'Odchodzimy z tobą!'. A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność" - ujawnił Wojewódzki.

Do tych słów postanowiła odnieść się Agnieszka Chylińska na Instagramie.



"Drogi Kubo. O Twoim odejściu z programu 'Mam Talent' dowiedziałam się z mediów. Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego - zarzucając mi nielojalność - po ludzku kłamiesz" - zaczęła ostro wokalistka.

Jurorka zdradziła, że jeszcze kilka dni temu Wojewódzki dzwonił do jej agentki z zaproszeniem do programu.

"I wiesz? Pomyślałam: pójdę. Ale jak przeczytałam dzisiaj o mojej rzekomej nielojalności wobec Ciebie, to pomyślałam sobie, żeś dwulicowy i kłamliwy a Tatuś mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka. Idź i nie kłam więcej. PS. A może po prostu MIAŁEŚ ZŁY DZIEŃ" - zakończyła Chylińska, dodając emotkę serca.

Z wyrazami poparcia ruszyła m.in. Joanna Koroniewska, żona Macieja Dowbora.

"Całuję Ciebie i Małgorzatę Foremniak. Fajne z Was Kobiety! Prawda ZAWSZE się obroni. Zawsze" - napisała.