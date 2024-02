Na czele Gogol Bordello stoi Eugene Hütz - Ukrainiec romskiego pochodzenia. Muzycy sami o sobie mówią często "międzynarodowa rodzina" albo "cygańska trupa" i trudno się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że w skład działającego od 1999 r. zespołu wchodzą także m.in. dwaj Rosjanie, Ekwadorczyk, Brazylijczyk czy Amerykanie, a przez lata przewinęli się również muzycy z m.in. Izraela, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Białorusi i Szkocji.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gogol Bordello American Wedding



W połowie września 2022 r. zespół Gogol Bordello wypuścił nowy album "Solidaritine". W ramach europejskiej trasy formacja w połowie 2023 r. wróciła do Polski na trzy klubowe koncerty.

"Solidaritine to substancja, która odblokowuje naszą empatię i nasz pełny ludzki potencjał. Przypuszczam, że to brat adrenaliny... a przynajmniej rymuje się z nią. Zamień adrenalinę w Solidaritine i do dzieła! Niech to będzie punkowy zastrzyk energii w niespokojnych czasach" - o najnowszym albumie mówił Eugene Hütz.

Jarocin Festiwal 2024: Gogol Bordello nową gwiazdą

Nowojorska ekipa będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Jarocin Festiwal (19-21 lipca). Wcześniej organizatorzy ujawnili, że na imprezie zagrają m.in. Pidżama Porno, Riverside, Armia, Happysad, 2Tm2,3, Homo Twist, Vader, Cool Kids of Death, Farben Lehre, Alians, Dezerter, Daria Zawiałow, Dr Misio, Anna Rusowicz i Sad Smiles.



III pula biletów:

Karnet trzydniowy: 269 zł

Bilet na pole namiotowe: 109 zł

Bilety dostępne do 1 lipca (g. 11:59) lub do wyczerpania puli biletów.

IV pula:

Karnet trzydniowy: 299 zł

Bilet na pole namiotowe: 129 zł

Bilety dostępne od 1 lipca (g. 12:00) do wyczerpania puli biletów.

Dzieci do lat 6 mogą bezpłatnie uczestniczyć w imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. Informacja o sprzedaży biletów jednodniowych zostanie opublikowana wkrótce.