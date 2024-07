Zachwycili podczas Jarocińskich Rytmów Młodych. "Jesteśmy zaszczyceni"

Jarocin Festiwal to nie tylko występy największych gwiazd, ale też, a może nawet przede wszystkim, Jarocińskie Rytmy Młodych. W tym roku w finale konkursu zaprezentowali się: Triphammer, RoseMerry, Willa Kosmos, Szklane Oczy i Lamia Sun.

Zwycięzcami zostali panowie z Willi Kosmos, a wyróżnienie powędrowało do zespołu RoseMerry. Przed koncertem na dużej scenie porozmawialiśmy z Kasią Krawczyk, wokalistką rzeszowskiej grupy.

RoseMerry na Jarocin Festiwal 2024: "Jest niesamowicie"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. RoseMerry zaczarowali podczas Jarocińskich Rytmów Młodych. „Jesteśmy zaszczyceni” INTERIA.PL

"Żyjemy tym, że możemy tutaj zagrać, tych emocji jest ogrom. Jest niesamowicie, po prostu. Jesteśmy mega zaszczyceni tym, że się nam udało" - mówiła Kasia przed wyjściem na jarocińską scenę.

"Próbowaliśmy się tu dostać od wielu lat i samo to poczucie kultowości to jedno, ale też to, że możemy obcować z muzykami, z największymi w Polsce artystami, jest dla nas czymś, czego nie doświadczyliśmy zbyt wiele w naszej małej karierze. Dla nas to jest coś nie do opisania" - dodała, odpowiadając na pytanie o to, czy czuję "kultowość" festiwalu.

A skąd w ogóle u nich fascynacja latami 60. i 70.? "Właśnie rozmawialiśmy o tym z Anią Rusowicz, bo powiedziała, że znajdujemy się w nielicznej grupie tych, którzy się inspirują tymi latami 60. i 70. (...) Myślę, że to jest kwestia tego, że na tym byliśmy wychowywani. I mój tato, i rodzice chłopaków przekazywali nam tę muzyczną pasję od początku. Dużą rolę odegrali tutaj nasi rodzice, ucząc nas tej muzyki" - opowiada wokalistka.

Zdradziła również, że pracują teraz nad nową płytą, na którą mają nagranych już pięć utworów: "Współpracujemy z Marcinem Borsem, czyli jednym z największych producentów w Polsce, co jest w ogóle dla nas czymś 'wow'. Nawet jak o tym myślę, to mam ciarki".