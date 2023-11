Przypomnijmy, że Maja Krzyżewska została wybrana reprezentantką Polski w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". O wyjazd do Nicei rywalizowała piątka młodych wykonawców: Daria Malicka, Leon Olek, Gracjana Górka, Filip Robak i Maja Krzyżewska - komplet finalistów pojawił się w ostatniej, szóstej edycji "The Voice Kids" .

W pierwszej kolejności decydowali widzowie w głosowaniu SMS oraz jury w składzie: Daria Barycka (dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP), Konrad Smuga (Art Director Junior Eurovision Song Contest i przewodniczący jury) i Grzegorz Urban (kierownik muzyczny "Szansy na sukces"). Do drugiego etapu finału awansowali Leon Olek i Maja Krzyżewska. Decyzją widzów laureatką została ta druga wokalistka.

Autorami "I Just Need a Friend" (posłuchaj!) - eurowizyjnej piosenki Mai Krzyżewskiej - są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandes. Pierwsza dwójka ma na koncie przeboje dla m.in. Marty Gałuszewskiej, Michała Szczygła, Zuzy Jabłońskiej, Lanberry i Alicji Szemplińskiej. To oni są współautorami utworów na Eurowizję Junior - "Superhero" Viki Gabor (wygrana w 2019 r.) i "Somebody" Sary James (drugie miejsce w 2021 r.).



Z kolei teledysk "I Just Need a Friend" wyreżyserował Dawid Ziemba, który pracował z m.in. Ochmanem (przebój "River" z Eurowizji 2022), Viki Gabor, Sarą James, AniKą Dąbrowską, Zuzą Jabłońską, Anną Wyszkoni i grupą Tulia.



Maja Krzyżewska wraz z polską reprezentacją w niedzielę wyleciała do Nicei, gdzie w tym roku odbędzie się Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. To efekt ubiegłorocznej wygranej wokalisty Lissandro. We Francji konkurs zostanie zorganizowany po raz drugi - w 2021 r. odbył się w Paryżu (wówczas o włos o zwycięstwa była nasza Sara James, która ostatecznie zajęła drugie miejsce).

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są "Heroes" (Bohaterowie). Oprawa graficzna utrzymana jest w stylu street art.

W poniedziałek o godz. 17 rozpocznie się ceremonia otwarcia konkursu, a od wtorku ruszą próby uczestnik na eurowizyjnej scenie. W tym roku udział bierze 16 państw - wszyscy reprezentanci pojawią się podczas poniedziałkowego otwarcia w Hotelu Negresco przy Promenadzie Anglików w Nicei. Uroczystość poprowadzą Carla Lazzari (reprezentantka Francji z Eurowizji Junior z 2019) i aktorka Manon Théodet. Całość będzie można oglądać m.in. na oficjalnym kanale YouTube Eurowizji Junior.

Podczas gali otwarcia wystąpią wszyscy francuscy reprezentanci z Eurowizji Junior od powrotu tego kraju w 2018 roku. Na pianinie wspierać ich będzie Van Toan, muzyk bardzo popularny w social mediach (ponad 9 mln na TikToku, 1,6 mln na Instagramie). W trakcie losowania poznamy kolejność startową gospodarza oraz to, który kraj wystąpi jako pierwszy i ostatni. Kolejność startowa pozostałych reprezentantów zostanie ustalona przez produkcję konkursu, kierując się m.in. gatunkiem piosenek, scenografią czy innymi kwestiami technicznymi.

Finał odbędzie się w hali widowiskowej Palais Nikaïa, a na widowni zasiądzie maksymalnie 5 tys. widzów. Podstawa sceny ma 30 metrów długości, zaś pionowy ekran liczy 12 metrów wysokości i imituje kształt skrzydeł, co jest nawiązaniem do kreatywności i wyobraźni. Wybieg będzie znajdował się po prawej stronie.

Konkurs poprowadzą Olivier Minne (współprowadził konkurs Eurowizji Junior w Paryżu w 2021 r.) oraz modelka i dziennikarka Laury Thilleman (w 2011 r. zdobyła tytuł Miss France), dziś jedna z twarzy tamtejszej telewizji. Ophenya, francuska influencerka, będzie tworzyć treści na media społecznościowe Eurowizji.

W roli faworytów eksperci wymieniają reprezentantów Hiszpanii (Sandra Valero) i Holandii (Sep i Jasmijn). Głosować na swoich faworytów będzie można już od 24 listopada.



Eurowizja Junior 2023: Maja Krzyżewska - kim jest?

13-letnia uczennica szóstej klasy i jak sama mówi "mieszka na końcu świata", a dokładnie w okolicach Suwałk - w Szeszupce. Chodzi do niewielkiej szkoły podstawowej w Jeleniewie. Gdy miała 4 lata, mama zapisała ją do zespołu muzycznego, gdzie odkryła swoją pasję. Zaczęła się uczyć gry na pianinie (w domu poprzez lekcje online). Uwielbia ćwiczyć na szarfie akrobatycznej, kocha nowe wyzwania oraz bardzo lubi wszystko co związane z adrenaliną. Bardzo miło także spędza czas z 6-letnim bratem Oliwierem oraz 4-letnią siostrą Lilą. W szóstej edycji "The Voice Kids" dotarła do etapu bitew.