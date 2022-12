Druga próba generalna, zwana też próbą jurorską na Eurowizji Junior 2022 w Erywaniu odbyła się 10 grudnia od godziny 16. Laura Bączkiewicz pojawiła się na scenie jako druga i została pozytywnie oceniona przez oglądających próby dziennikarzy.

"Kryształowo czysty głos, dobrze przygotowana scena. Laura zabrała nas na Księżyc piosenką 'To The Moon' i swoim występem. Całość wyglądała bardzo elegancko i nie bylibyśmy zdziwieni, gdyby była wysoko" - pisała eurowizyjna strona That Eurovision Site.

Jak będzie wyglądał występ na Eurowizji Laury Bączkiewicz?

Konkursowy występ Laury rozpocznie się i zakończy nagranym krótkim fragmentem wideo (nowość w występie Polaków). Na wizualizacjach oraz na nakładkach zobaczymy kadry planet i kosmosu, a także doświadczymy efektów eksplozji. Całość ma nawiązywać do tematyki kosmosu, zgodnie z tytułem piosenki "To the Moon". Jak podkreśla portal Eurovoix, Polska jest jak dotąd pierwszym krajem, który zdecydował się na zastosowanie pirotechniki w swoim występie.

Laura Bączkiewicz na scenie wystąpi z pięcioma tancerzami, a choreografię stworzył Agustin Egurrola. Reżyserem występu jest Konrad Smuga.



Kontrowersje przed finałem Eurowizji Junior 2022. Co dzieje się z brytyjską wokalistką?

Mnóstwo emocji, niekoniecznie pozytywnych, budzą natomiast próby przed Eurowizją Junior faworytki do zwycięstwa - pochodzącej z Wielkiej Brytanii Freyi Skye. Wokalistka w piątek źle się poczuła i nie pojawiła się na drugiej próbie technicznej.

13-latka miała okazję wystąpić jedynie na pierwszej próbie generalnej, na której w jej występ wgrano studyjną ścieżkę dźwiękową piosenki "Lose My Head". Na drugiej próbie generalnej, czyli tej, na której ocenić mieli ją jurorzy, wokalistka ponownie się nie pojawiła. Jurorzy mieli obejrzeć więc wersję jej piosenki z wgranym playbackiem.

Europejska Unia Nadawców przekazała w sprawie oficjalny komunikat:

"Z powodów zdrowotnych Freya Skye nie była w stanie wystąpić na drugiej próbie generalnej 10 grudnia. Nagranie jej wcześniejszego występu z pierwszej próby zostało przedstawione jurorom. Zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich uczestników ma zawsze najwyższy priorytet. Cała juniorowa rodzina życzy jej jak najlepiej i trzyma kciuki, by Freya mogła zaśpiewać podczas finału w niedzielę, 11 grudnia" - czytamy w oświadczeniu.

Brytyjski nadawca zapewnia, że wokalistka będzie w stanie wystąpić w niedzielę 11 grudnia podczas finałowego koncertu na żywo. Jeśli do tego nie dojdzie, widzowie zobaczą również nagranie z pierwszej próby generalnej.