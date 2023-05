Jednym z uczestników, którzy awansowali do finału Eurowizji 2023 , był pochodzący ze Szwajcarii Remo Forrer. W jego delegacji znalazł się natomiast gość z Polski - Mikołaj Trybulec, czyli Tribbs ( posłuchaj! ). Dlaczego Polak siedział razem ze Szwajcarami?

Tribbs to ceniony w Polsce kompozytor i producent muzyczny. W swojej karierze pracował m.in. z Mariną, Sound’n’Grace, Margaret, Ewą Farną, Viki Gabor , Roksaną Węgiel i Eweliną Lisowską.

Na swoim koncie ma też współpracę z eurowizyjnym wokalistami. Współtworzył utwory m.in. dla . Vincenta Bueno z Austrii, Krystiana Ochmana oraz Lake Malawi z Czech. Tribbs był zaangażowany w stworzenie warstwy muzycznej dla przeboju Blanki "Solo".

Jego ostatnią eurowizyjną propozycją jest natomiast utwór "Watergun", który stworzył razem z Ashley Hicklin i Argyle Singh właśnie dla reprezentanta Szwajcarii, Remo Forrera. Dlatego też Tribbs pojawił się jako jego członek delegacji.



Burza pod zdjęciem Tribbsa z Eurowizji. Nie wszystkim się spodobało

Na razie nie wiadomo, czy Polak pojawi się też obok Blanki w drugim półfinale konkursu. Producent pochwalił się zdjęciami z Eurowizji na swoim Instagramie. "Pierwszy raz na Eurowizji. Do boju Szwajcaria" - napisał.

O ile pod postem Tribbsa dominowały pozytywne komentarze i radość, że Polak przyczynił się do sukcesu kolejnego reprezentanta na Eurowizji, pojawiły się też negatywne opinie, wytykające producentowi, że lansuje się pod obcą flagą zamiast wspierać Polkę. Wśród komentujących rozpętała się prawdziwa burza, a sporo osób wzięło w obronę Trybulca.

"Zamiast cieszyć się, że ktoś go zauważył i chciał z nim współpracować, to fala hejtu idzie, bo nie był z Polską tylko z innym krajem... No ludzie, a co to ma do rzeczy, ważne że mogliście Polaka zobaczyć i że to Polak współtworzył tam muzykę do tego utworu" - czytamy.



Kim jest Remo Forrer?

Remo Forrer to 21-letni wokalista, który pochodzi z Sankt Gallen. Szerokiej publiczności w Szwajcarii przedstawił się w trzeciej edycji tamtejszego "The Voice", którą wygrał w 2020 roku.

Brał też udział w niemieckim talent show "I Can See Your Voice", przypominającym nieco "The Masked Singer", gdzie zdobył sympatię tamtejszych widzów. Piosenkarz pracuje nad debiutanckim krążkiem, a w międzyczasie zgłosił się do szwajcarskich eliminacji do Eurowizji. Te wygrał po wieloetapowym procesie kwalifikacyjnym. Następnie przedstawił utwór stworzony razem z Polakiem.

Remo Forrer podczas występu w Liverpoolu zaprezentował prostą choreografią. Na scenie towarzyszyły mu cztery tancerki, a całość została wzbogacona pirotechniką oraz zmieniającymi się białymi i czerwonymi światłami.