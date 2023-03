Przypomnijmy, że pod koniec lutego podczas preselekcji w TVP Blanka ( posłuchaj! ) została wybrana na reprezentantkę Polski na Eurowizję 2023 , która odbędzie się w Liverpoolu.

Sam wybór odbył się jednak w mocno kontrowersyjnych okolicznościach, a fani przegranego Janna ( zobacz! ) zaczęli naciskać na TVP, aby odwołali Blankę i wysłali ich faworyta. Wątpliwości zgłaszali również m.in. dziennikarze prowadzący eurowizyjne media w Polsce.

Tymczasem internauci żartują z hiperpoprawnej wymowy angielskich słów Blanki z początku piosenki "Solo", "Bejba its kajna krejza". Wygląda na to, że Krystian Ochman po prostu dobrze się bawi nowym tiktokowym trendem, bo on także zamieścił swoje nagranie - podobnie jak kilka tysięcy innych osób.

Na nagraniu widzimy Ochmana w samochodziku dla dzieci z rejestracją "ELVIS", który udaje, że jedzie pojazdem. Filmik obejrzano dotąd już ponad 890 tysięcy razy.

Warto dodać, że gdy ogłoszono, że to Blanka pojedzie do Liverpoolu, to właśnie wokalista wręczył jej symboliczny bilet na Eurowizję.

Blanka nie awansuje do finału Eurowizji? Nowe notowania nie są dla niej dobre

Obecnie bukmacherzy twierdzą, że Polska jest dopiero 23. krajem, który może wygrać Eurowizję. Od momentu wyboru Blanki pozycja Polski u bukmacherów sukcesywnie spadała. Do tej pory wydawało się, że mimo wszystko wokalistka nie będzie miała problemu z awansem do finału konkursu.



Jednak według najnowszych notowań, które dotyczą tylko poszczególnych półfinałów, Polka może nie awansować do finałowego koncertu Eurowizji. Bukmacherzy typują, że zajmie ona 12. miejsce w drugim półfinale (48 proc. szans na awans), przegrywając m.in. z reprezentantami Danii, Grecji i Litwy.



Faworytami drugiego półfinału, w którym wystąpi Blanka są duet Teya & Salena z Austrii, Brunette z Armenii, Iru z Gruzji oraz Voyager z Australii, którzy mogą być niemal pewni awansu (83-91 proc. szans).



Największym faworytem do zwycięstwa Eurowizji w 2023 roku pozostaje Szwecja, którą reprezentuje wokalistka Loreen z piosenką "Tattoo". W stawce liczą się również Finlandia, Ukraina, Norwegia, Izrael oraz Hiszpania. Poza pierwszą piątkę faworytów spadła Wielka Brytania, którą w tym roku reprezentuje Mae Muller z utworem "I Wrote a Song".