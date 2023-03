Koncert eliminacyjny do Eurowizji zorganizowany przez TVP wygrała Blanka z utworem "Solo" . W tyle zostawiła Janna z singlem "Gladiator" (posłuchaj!) oraz Dominika Dudka z piosenką "Be Good" (posłuchaj!).

Jednak nie wszystkim przypadł do gustu taki wybór, zwłaszcza, że głosowanie widzów wygrał zdecydowanie Jann. Pojawiły się nawet pogłoski o tym, że wokalista miał od swojej konkurentki aż trzy razy więcej głosów, jednak tej informacji nie potwierdziła do tej pory TVP. Po sieci krąży podpisana przez ponad 43 tys. osób petycja, w której fani Janna domagają się rezygnacji wokalistki i wysłania ich faworyta przez TVP do Liverpoolu.

Sama Blanka podkreśla, że chce w Liverpoolu zaprezentować się z jak najlepszej strony.

Wokalistka pojawiła się w podcaście Bądźmy Razem TVP, który prowadzą Ida Nowakowska i Aleksander Sikora (byli też w gronie prowadzących polskie preselekcje do Eurowizji).

"Konkretów jest coraz więcej. Ale po dwóch godzinach snu jest mi ciężko skleić myśli do końca, żeby były konkretne. Na pewno jest coraz więcej pomysłów i będzie dużo zmian i dużo pracy nad tym, żeby to było po prostu lepsze" - ujawniła Blanka, która dodała, że "Solo" na potrzeby występu w Liverpoolu zostanie trochę wydłużona.

Wokalistka wierzy również, że popularność jej singla w wielu europejskich krajach może pozytywnie wpłynąć na głosowanie widzów podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji.

"Jesteśmy grani w Bułgarii [Blanka jest córką Polki i Bułgara], Grecji, w Turcji, na Litwie, Ukrainie, naprawdę w paru fajnych miejscach. I cieszę się, że 'Solo' jest cały czas szerzej i szerzej rozgrywane na świecie. Mam nadzieję, że jest to duży bonus i duży plus do tego, żeby zdobyć więcej punktów. Oczywiście teraz przygotowania całego show - to się liczy najbardziej. Na pewno włożę bardzo dużo pracy w przygotowania" - wyznała Blanka w podcaście Bądźmy Razem TVP.