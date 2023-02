Alicja Szemplińska jest jedną z 10 artystów, którzy biorą udział w preselekcjach do konkursu Eurowizji. "new home" to emocjonalna ballada, która zainspirowana została opowieściami osób wyrwanych z różnych powodów ze swoich domów i codzienności, zmuszonych do odnalezienia się w nowej dla siebie rzeczywistości.

"Chciałabym, aby wszyscy, którzy tego doświadczyli lub po prostu rozumieją te emocje, mogli utożsamić się z piosenką. Aby odnaleźli w niej swój głos" - mówi Alicja Szemplińska.

- Ta decyzja o ponownych preselekcjach nie była wcale taka oczywista. Miałam w sobie bardzo dużo emocji - wiele wątpliwości i strachu. Jednak myślę, że odwagę dała mi przede wszystkim piosenka "New Home", która powstała i w którą wierzę, ale też bardzo mocno czuję. I przede wszystkim ludzie - ci, którzy od prawie 3 lat codziennie wysyłają mi wiadomości z prośbą: "Alicja, zgłoś się na Eurowizję"; "Alicja, kiedy zgłosisz się na Eurowizję, prosimy!". Wydaje mi się, że robię to dla siebie, ale też i dla ludzi, bo wiem, jak bardzo niektórzy na to czekają - nie tylko ludzie z Polski, ale też fani Eurowizji z różnych krajów - mówiła w rozmowie z Mateuszem Kamińskim dla Interii.

Piosenka była bardzo wyczekiwana przez fanów Alicji oraz Eurowizji. Jeszcze przed premierą na kanale YouTube wokalistki pojawiło się ponad 200 komentarzy od fanów - zarówno z Polski jak i z zagranicy: "Dajcie już tą premierę, nie mogę się doczekać by posłuchać cudownego głosu Alicji"; "Can't wait for this masterpiece!!".

Alicja Szemplińska prezentuje piosenkę na Eurowizję, "new home". Jak wygląda jej mama?

"Teledysk jest zupełnie inny niż te, które dotychczas wypuszczałam. Stworzyliśmy wideo portrety obrazujące jedną emocję, wspólną dla wszystkich bohaterów i ich historii, które chcę Wam opowiedzieć. Zrobiliśmy klip z moim przyjaciółmi, arthousowo, minimalistycznie. Chcemy całkowicie skupić się na tej emocji" - dodaje Alicja.

Zobacz klip do piosenki "new home"!

Clip Alicja Szemplińska new home

W klipie możemy zobaczyć m.in. mamę wokalistki.

Zdjęcie Alicja Szemplińska z mamą na planie "new home" / materiały prasowe / materiały prasowe

Koncert "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję" będzie transmitowany o 17:30 na antenie TVP1. O wynikach preselekcji 26 lutego zdecydują jurorzy i telewidzowie.

Na scenie pojawią się też artyści, którym Eurowizja oraz Eurowizja Junior otworzyły drzwi do kariery, czyli Edyta Górniak, Sara James, Roksana Węgiel, a także reprezentant Polski z ubiegłego roku - Krystian Ochman.

Koncert poprowadzą: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.

Eurowizja 2023: kto wystąpi w preselekcjach?

W tym roku w preselekcjach bierze udział 10. artystów: Ahlena z piosenką "Booty", Blanka z utworem "Solo", Dominik Dudek z piosenką "Be Good", grupa Felivers z piosenką "Never Back Down", Maja Hyży z utworem "Never Hide", Jann z utworem "Gladiator", Natasza z piosenką "Lift You Up", Yan Majewski z piosenką "Champion", Alicja Szemplińska z piosenką "New Home" i Kuba Szmajkowski z utworem "You Do Me".

Widzowie wybiorą jednego z artystów za pomocą głosowania SMS. Znaczenie będzie mieć także zdanie jury złożonego z "osobowości muzycznych i medialnych oraz doskonałych znawców tematyki eurowizyjnej". Ich tożsamość poznamy dopiero w niedzielę.

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku w Liverpoolu. Pomimo zwycięstwa Ukrainy w zeszłorocznym konkursie, nie ma możliwości przeprowadzenia konkursu na terenie kraju. Dlatego też zdecydowano, że zorganizuje go państwo, którego reprezentant zajął 2. miejsce.

Impreza odbywa się dzięki współpracy publicznego nadawcy Ukrainy, a także Wielkiej Brytanii. Wybrany w niedzielę polski reprezentant zaprezentuje się w drugim półfinale, 11 maja 2023 roku.

Eurowizja 2023 - nowe zasady głosowania

Według nowych zasad o wynikach w półfinałach zadecydują telewidzowie z krajów uczestniczących w konkursie, natomiast jurorzy oddadzą głosy tylko w koncercie finałowym. Telewidzowie z krajów nieuczestniczących będą mogli wspierać wybrany kraj przez głosowanie internetowe.

"W 2023 r. kwalifikacja krajów do każdego z dwóch półfinałów Konkursu Piosenki Eurowizji, odbędzie się wyłącznie na podstawie głosów oddanych przez opinię publiczną. Jury z każdego kraju biorącego udział w danym półfinale nadal odda swoje głosy, ale zostaną one wykorzystane tylko wtedy, gdy ważne teległosowanie nie zostanie zarejestrowane lub nie jest możliwe w danym kraju. Głosy Jury z każdego uczestniczącego kraju będą jednak liczone, jak poprzednio, w Wielkim Finale. Zostaną one połączone z wynikiem głosowania publiczności, aby uzyskać łączny wynik ogólny" - tłumaczy EBU.