Kasia Łaska o bajkach Disneya. "Zawsze to uwielbiałam, zwłaszcza piosenki"

Kasia Łaska będzie jedną z bohaterek koncertu "100 lat Disneya". Zostanie on wyemitowany w Poniedziałek Wielkanocny w Polsacie o godzinie 20.

Artystka zdradziła, z czym kojarzą jej się animacje Disneya.

"Disney kojarzy mi się przede wszystkim z takim ciepłym dzieciństwem. Za moich czasów nie było tylu kanałów co teraz i tylko w jeden dzień puszczali taki blok Disneya i to było wyczekiwane cały tydzień. Zawsze to uwielbiałam, zwłaszcza piosenki" - powiedziała w rozmowie z Mateuszem Kamińskim.

Nic dziwnego, że wokalistka czuje dumę, że to jej głos kojarzony jest przez młodych fanów z "Krainy Lodu".

"Elza wiele mi dała. Nie chodzi tylko o samo wykonanie tej piosenki, bo to jest dla mnie zaszczyt, ale też to jak dzieciaki mnie odbierają - to jest wspaniałe. 'Mam tę moc' często jest pierwszym dziecięcym hitem, nie tylko dla małych dziewczynek. Gdyby mnie pan zapytał, czy nie nudzi mi się 'Mam tę moc', to odpowiedziałabym, że nie" - wyznała.

Kasia Łaska na koncercie "100 lat Disney": Super, że trafiło mi się "Mam tę moc"

"Ten utwór jest bardzo musicalowy. Sądzę, że producenci myśląc, kogo by zaprosić na casting, zastanawiali się, skąd wziąć wokalistkę, która by poprowadziła ten utwór musicalowo. Przyszłam na casting i do dziś nie wierzę, że to się udało. Wcześniej już byłam na castingu do jakiegoś Disneya i wtedy nie dostałam roli, ale wszystko jest po coś. Super, że trafiło mi się 'Mam tę moc'" - przyznaje Kasia Łaska.

Artystka przyznaje, że dziś wraca do bajek Disneya ze swoim synem.

"Mój syn ma 7 lat, więc zaczęłam z nim na nowo oglądać bajki i m.in. animacje Disneya - mój syn uwielbia Baymaxa - uwielbiam je i wyczekuję każdej premiery" - zapewnia, chociaż zauważa, że bajki Disneya zmieniły się od "jej czasów".

"Transformację przeszła sama technika wykonania, teraz to się dzieje chyba bardziej komputerowo, ale nie jestem specjalistką. Wychowałam się na tych klasycznych bajkach, gdzie to wszystko było rysowane, ale myślę, że teraz Disney bardzo zwraca uwagę na to, co chce przekazać dzieciom i to jest fantastyczne" - zapewnia Kasia Łaska.

