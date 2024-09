Bez zawahania można nazwać ich najsłynniejszym brytyjskim zespołem rockowym. Queen powstał w 1970 r. w Londynie - został założony przez Briana Maya, Rogera Taylora i Freddiego Mercury’ego, do których chwilę później dołączył basista John Deacon. Ich twórczość od samego początku wyróżniała się na tle innych. Ich styl był trudny do określenia oraz przypasowania do konkretnego gatunku muzycznego. Nagrywali piosenki z pogranicza różnych odmian rocka, a także muzyki popowej. Najczęściej prezentowali słuchaczom wielowarstwowe aranżacje, pełne harmonii wokalnych.

Na czele grupy stał niezastąpiony Freddie Mercury, którego po dziś dzień uważa się za najbardziej charyzmatycznego performera XX wieku. Ich energetyczne występy były spektakularne. Poruszały publiczność, która angażowała się w nie niezwykle aktywnie. Koncerty te nie przypominały żadnego innego wydarzenia. To wszystko definiowało Queen - współczesną legendę, która na nowo określiła brzmienie muzyki rockowej i rozrywkowej.

Oto najlepsze piosenki grupy, dzięki którym muzycy wkroczyli na wyżyny popularności i zaskarbili sobie sympatię milionów ludzi. TOP 10 utworów Queen, które zdefiniowały ich brzmienie.

1. "Bohemian Rhapsody"

Epicka, sześciominutowa piosenka, której autorem był Freddie Mercury, trafiła na album "A Night At The Opera". Jedną z głównych ról odgrywa w niej wokal, który prezentowany jest z prawdziwą werwą. Momentami kompozycja ta brzmi, jak występ chóru, który szarżuje przez wszystkie oktawy, w górę i w dół. Piosenka była niezwykle oryginalna i wprowadziła na muzyczny rynek powiew świeżości. Pomogła zarówno muzyce rockowej, jak i popowej, zdefiniować się na nowo.

Uznawana jest za jedno z największych dzieł współczesnej muzyki. W 2018 r. oficjalnie przyznano jej tytuł najczęściej odtwarzanej piosenki XX wieku.

2. "We Will Rock You"

To jeden z hymnów kulturowych, który wraz z "We Are The Champions" na zawsze zapisał się w historii muzyki popularnej. Oba pochodzą z albumu "News Of The World" i zostały wydane jako singiel. Błyskawicznie zajęły 2. miejsce w UK i 4. miejsce w USA na największych listach przebojów.

"'We Will Rock You' to moment, w którym ugruntowaliśmy swoją pozycję jako zespół, grający rockowe hymny" - powiedział niegdyś Brian May. Faktycznie - charakterystyczny bit, opierający się na rytmicznym klaskaniu, zna każdy, aż po dziś dzień. "We Will Rock You" jest jedną z tych piosenek, które udowodniły, że w karierze Queen powstają prawie same ikoniczne przeboje, definiujące na nowo gatunek.

3. "Killer Queen"

Kompozycja pojawiła się na albumie "Sheer Heart Attack", jednak już jako singiel okazała się sukcesem. W październiku 1974 r. zajęła 2. miejsce na największej liście przebojów w USA - był to pierwszy hit brytyjskiego zespołu w Stanach Zjednoczonych.

Tekst piosenki opowiada o luksusowej prostytutce, a muzyka opiera się na wyjątkowych harmoniach. Utwór ten był znaczącym punktem w drodze Queen do odkrycia ich własnego brzmienia. Wyróżnia się wielowarstwowością i jedną z najlepszych solówek gitarowych Maya.

4. "A Kind Of Magic"

Piosenka, wydana na albumie o tym samym tytule, była dowodem na to, że Roger Taylor to świetny twórca muzyki. Zaledwie rok wcześniej napisał "Radio Ga Ga", cieszące się niezwykłą popularnością, a w 1986 r. zafundował słuchaczom Queen takie dzieło, jak "A Kind Of Magic".

Chwytliwy kawałek został stworzony na potrzeby filmu "Highlander". Zapadający w pamięci tekst i przemyślane, popowe aranżacje sprawiły, że stał się nie tylko wizytówką ścieżki dźwiękowej produkcji, lecz także całkowicie oddzielnym bytem - przebojem, który nuciły miliony.

5. "Crazy Little Thing Called Love"

Piosenka została wydana w 1980 r., a napisał ją lider Queen, biorąc kąpiel w wannie pełnej bąbelków w hotelu Bayerischer Hof w Monachium. Te relaksujące okoliczności zainspirowały go do stworzenia wielkiego, miłosnego hitu.

"Jestem kochającą osobą. Miłość była inspiracją dla tej piosenki" - powiedział niegdyś Freddie Mercury. Wraz z pozostałymi muzykami Queen stworzył piosenkę, która idealnie oddaje klimat zespołu i jest chętnie coverowana przez innych, współczesnych artystów. Własną wersję nagrali już Robert Plant, Diana Ross czy Michael Bublé.

6. "Under Pressure"

Potężna kompozycja powstała dzięki współpracy Freddiego Mercury’ego oraz Davida Bowiego. Artyści zainicjowali improwizowaną sesję nagraniową w Szwajcarii, gdzie przekomarzali się, czyj wokal powinien być głośniejszy. Nagrali swoje partie, nie słysząc siebie nawzajem, a następnie złożyli z tego trzon "Under Pressure".

Do zaskakujących wokali Deacon dograł pulsujący bas, a piosenka błyskawicznie znalazła się na pierwszym miejscu list przebojów w całej Wielkiej Brytanii. Stała się także podstawą do powstania kolejnego ponadczasowego hitu - "Ice Ice Baby" zespołu Vanilla Ice.

7. "Another One Bites The Dust"

Utwór został napisany przez Deacona, jednak z początku członkowie Queen nie dostrzegli drzemiącego w nim potencjału. Dopiero Michael Jackson, który po koncercie zespołu w Los Angeles zasugerował muzykom, że piosenka zasługuje na listy przebojów, sprawił, że stała się ona singlem. Był to strzał w dziesiątkę - kompozycja grupy utrzymywała się na pierwszym miejscu prestiżowych list przebojów przez trzy tygodnie.

"Zawsze wiedziałem, że był ten jeden moment, w którym staliśmy się najwięksi na świecie. 'Another One Bites The Dust' w pewnym sensie to przesądziło, ponieważ nagle przebiło się na rynek czarnego R&B" - opowiadał Brian May, udowadniając, że piosenka przetarła zespołowi wiele szlaków.

8. "We Are The Champions"

Kompozycja pochodzi z albumu "News Of The World" z 1977 r. Według muzyków miała być wyrazem zbiorowości, jedności i wspólnego świętowania sukcesów. Do kręcenia teledysku zostały więc zaproszone osoby z fanklubu Queen - było to ponad tysiąc słuchaczy!

Piosenka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hymnów rockowych w dziejach. Po dziś dzień uwielbiana jest przez fanów różnego rodzaju sportów. W 1994 r. była nawet oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

9. "Don’t Stop Me Now"

Utwór został napisany na potrzeby albumu "Jazz", oddanego w ręce fanów Queen w 1979 r. Pokazuje wszechstronność muzyków, jednocześnie skupiając się na wyjątkowych umiejętnościach Mercury’ego jako wokalisty.

Piosenka powstała we Francji, podczas gdy Freddie Mercury cieszył się swoim bogatym życiem towarzyskim. Tekst odzwierciedla jego pewność siebie i pokazuje, jak rozkoszował się śpiewaniem własnych, radosnych przebojów.

10. "I Want To Break Free"

Jedna z najbardziej chwytliwych piosenek Queen. Popowy przebój został napisany przez Johna Deacona, a następnie zaaranżowany przez Freddiego Mercury’ego. Trafił na album "The Works", wydany w 1984 r. Błyskawicznie stał się flagową piosenką grupy, jednak nie była to zasługa wyłącznie melodii i tekstu.

Tekst piosenki opowiadał historię osoby, która pragnie uwolnić się z nieszczęśliwego związku, Pomimo poruszających słów i złożonej melodii, największą uwagę słuchaczy wzbudzał jednak klip, nagrany do "I Want To Break Free". Wszyscy członkowie Queen ubrani w nim byli w drag, co wzburzyło niektórych słuchaczy. Brian May przyznał nawet, że piosenka przez to lekko ucierpiała - została m.in. zablokowana przez telewizję MTV, która nie chciała puszczać na swoich antenach kontrowersyjnego teledysku.

