Historię Daniela Olbrychskiego i jego żony Krystyny Demskiej-Olbrychskiej opisuje szczegółowo niedawno wydana książka "Dary losu". Wydawnictwo w dość szczegółowy sposób opisuje m.in. relację małżeństwa z Krzysztofem i Ewą Krawczykami. Sęk w tym, że znajdziemy tam wiele niepochlebnych słów na temat zachowania partnerki piosenkarza oraz jej relacji z pasierbem Krzysztofem juniorem.

Ewa Krawczyk odpowiada na słowa Krystyny Demskiej-Olbrychskiej

Żona Daniela Olbrychskiego zdradziła, że do pierwszych napięć doszło w trakcie wspólnego wyjazdu do Opola. Tam Krzysztof Krawczyk z aktorem mieli nagrywać teledysk do utworu "Z kobietami to różnie bywało". Jej zdaniem, to właśnie wtedy Ewa Krawczyk pokazała swoją ogromną zazdrość o męża: "Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że żona Krzysia Krawczyka nie toleruje, gdy jej mąż dotyka innej kobiety, wszystko jedno, czy ona ma lat 12, czy 70. [...] Bywają takie zazdrosne kobiety. Ewka jest piękną kobietą i Krzysiek bardzo ją kochał, do głowy by mu nie przyszło, żeby zaczepiać jakąś panią w innym celu niż po to, by zapytać o drogę czy o godzinę. Ale ona uważała go za swoją własność".

"Ona, widząc naszą zażyłość z Krzysztofem i jego potrzebę kontaktu, w pewnym momencie zabierała mu telefon i jak dzwoniliśmy, to czasem Krzyś mógł z nami rozmawiać, a czasem nie. Na szczęście zdarzało się, że dzwonił sam" - tłumaczyła, zaznaczając, że ich relacja z czasem się pogarszała.

Żona Daniela Olbrychskiego wyjawiła również, że Ewa Krawczyk nie pałała miłością do syna wokalisty z poprzedniego małżeństwa. Artysta prosił Demską-Olbrychską, by porozmawiała z Ewą na ten temat, ale nie przyniosło to żadnych efektów: "Próbowałam, ale ona go rzeczywiście nie lubiła i nie udało jej się przełamać tej niechęci. Zresztą więcej nie wracałyśmy do tego tematu".

"Fakt" zwrócił się do Ewy Krawczyk z prośbą o komentarz na temat historii opowiedzianych w książce. Jej odpowiedź była wyjątkowo stanowcza. Żona zmarłego piosenkarza jasno dała do zrozumienia, że nie ma zamiaru angażować się w żadne konflikty medialne: "Ja się nie zajmuję plotkami i gazetami. Mój mąż kiedyś powiedział, że jakaś pani powiedziała tak: 'panie Krzysztofie, ja o panu wszystko wiem, bo czytam gazety', a mój mąż odpowiedział: 'jak pani czyta gazety, to pani nic nie wie'. Nie będę się przed nikim tłumaczyć".

