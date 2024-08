"Jaka to melodia?" dla wielu telewidzów jest teleturniejem kultowym. Program muzyczny zadebiutował bowiem na antenie TVP we wrześniu 1997 r. i od samego początku mógł pochwalić się dużą oglądalnością. Gospodarzem był wówczas Robert Janowski . Taki stan rzeczy utrzymywał się w programie aż przez 20 lat.

Już jakiś czas temu media i sieć obiegła oficjalna informacja o powrocie Roberta Janowskiego do programu "Jaka to melodia?". Kultowy prowadzący zasiadał do niedawna na fotelu jurorskim w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", jednak na rzecz kultowego teleturnieju pożegnał się z tym formatem. TVP poinformowało, że artysta wraca do swojej dawnej roli, a dodatkowo spróbuje swoich sił jako trener talent show "The Voice Senior".