Trend na przeprowadzki jest wśród polskich celebrytów coraz wyraźniejszy. Znane twarze decydują się na relokację z różnych powodów - od chęci ucieczki przed mediami, przez poszukiwanie lepszego klimatu, aż po możliwości, jakie daje dziś praca zdalna. Do grona osób, które postanowiły na chwilę zmienić otoczenie, dołączyli właśnie Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski.

W najnowszym vlogu popularna para wyjawiła, że od dłuższego czasu zastanawiała się nad idealnym kierunkiem na kilkumiesięczną wyprowadzkę. Pod uwagę brali kilka opcji, w tym niezwykle popularne wśród twórców internetowych destynacje.

Dlaczego nie Dubaj, Hiszpania i USA?

Jak przyznał komentator "The Voice Kids" i "The Voice of Poland", Jan Dąbrowski, naturalnym kandydatem wydawały się Zjednoczone Emiraty Arabskie: "Teraz dosyć mocny jest Dubaj. Tam sporo influencerów leci, tam sporo Polaków zamieszkało. Raz byłem w Dubaju i tak średnio mi się spodobało" - skwitował youtuber, odrzucając ten kierunek.

Para myślała również o cieplejszej Hiszpanii, jednak zależało im na konkretnym aspekcie edukacyjnym: "Zależy nam na tym, żeby się nauczyć i żeby dzieci trochę podłapały angielskiego" - wyjaśniła Sylwia Przybysz. Z tego powodu pod lupę wzięto również Stany Zjednoczone, jednak ten kraj nie przekonał ich ze względów kulinarno-zdrowotnych: "Bardzo zraziliśmy się do jedzenia. Za każdym razem jak tam cokolwiek zjemy, nawet jak to się wydaje trochę zdrowsze [...], to ja czuję tak niedobrze na żołądku" - zdradził Dąbrowski.

Dokąd finalnie polecą?

Ostatecznie małżeństwo zdecydowało się na zupełnie inny, niezwykle malowniczy kierunek. Całą rodziną przenoszą się na dwa miesiące do Kanady, a dokładnie do Vancouver .

"Zdecydowaliśmy się, że przez dwa miesiące będziemy mieszkać w Vancouver. [...] W Kanadzie jest cudowna natura. Piękne lasy, piękne góry, jeziora, rzeki polodowcowe" - wyliczała z entuzjazmem Sylwia Przybysz, tłumacząc powody ich ostatecznego wyboru. Choć para jest bardzo podekscytowana nadchodzącą przygodą, nie ukrywają, że mają też pewne obawy. Jak sami przyznali, największym zmartwieniem pozostają koszty życia na miejscu - ceny wynajmu domów w Vancouver należą do bardzo wysokich.

Kim są Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski?

Sylwia Przybysz to urodzona w 1998 roku piosenkarka i influencerka. Swoją karierę muzyczną zaczynała od publikowania coverów na platformie YouTube. W 2014 roku rozpoczęła współpracę z wytwórnią muzyczną My Music. Rok później wydała debiutancki album "Plan", który wylądował w czołówce najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Gościnnie na płycie pojawili się m.in. Mezo, Verba czy DJ Remo.

Jan Dąbrowski (ur. 1996 r.), znany w sieci pod pseudonimem "JDabrowsky", to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Swoją internetową karierę rozpoczął w 2011 roku, a gigantyczną rozpoznawalność zdobył dzięki nagrywaniu filmów z gry Minecraft. Pracował również jako prezenter telewizyjny, związany z programami takimi jak "The Voice Kids" czy "The Voice of Poland". Swojego głosu udzielał jako aktor dubbingowy m.in. w produkcjach "Zwierzogród" czy "Ralph Demolka w internecie".

Para wzięła ślub w 2022 roku i doczekała się trzech córek: Poli, Neli oraz Jaśminy.

