"Teraz wpadliśmy na siebie i to była miłość od pierwszego wejrzenia, miłość do kogoś, kto konsekwentnie stoi na scenie od ponad 70 lat. To zasługuje na absolutny szacunek. Pomyślałem sobie, że to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, gdybym mógł coś z nią zrobić. Tak jak przed laty śpiewałem z Tercetem Egzotycznym, Krzysztofem Krawczykiem i Violettą Villas , tak bardzo chciałem przeżyć podobną przygodę ze Sławą Przybylską" - opowiedział Michał Wiśniewski w rozmowie z "Faktem".

Diwa polskiej sceny przyznała, że udało jej się poznać Michała Wiśniewskiego z zupełnie innej strony niż jest on przedstawiany w mediach. Wykazał się uprzejmością, a ich współpraca przebiegła bez większych komplikacji. "Znajomość z Michałem to ogromna radość, bo to jest bardzo wrażliwy człowiek, z charyzmą i życzliwością do ludzi. Odczułam to osobiście. (...) Zaskoczyła mnie jego serdeczność, on się nie bawi w banał, nie było 'Proszę Pani', od razu jest na stopie przyjacielskiej. Jest naturalny i to mnie oczarowało. Jesteśmy z różnych światów, ale jak widać, różne światy się przyciągają i to jest miłe" - opowiedziała Sława Przybylska.