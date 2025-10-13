Wraz z początkiem lat 80. wystartowała pierwsza stacja muzyczna MTV. Wówczas całkowicie zmieniło się oblicze słuchania i odtwarzania muzyki. Teledyski zyskały na wartości i niekiedy mogły liczyć nawet na większą popularność niż same zespoły czy piosenki. Stacje spod szyldu MTV wyznaczały trendy i podsycały konkurencję w branży.

MTV w kolejnych latach otwierało swoje oddziały na całym świecie. Dodatkowo zaczęły powstawać nowe kanały poświęcone konkretnym gatunkom czy okresom w historii popkultury - od MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, przez MTV Rocks, MTV Classic, aż po MTV Jams czy MTV Hits. Miłośnik każdego rodzaju muzyki mógł znaleźć coś dla siebie.

MTV zamyka swoje stacje na całym świecie! Rewolucja obejmie też Polskę

Międzynarodowe media donoszą, że już 31 grudnia 2025 r. część kanałów MTV zostanie zamkniętych. Z anteny mają zniknąć m.in. MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live. Najpierw ucierpią widzowie Wielkiej Brytanii i Irlandii, a następnie rewolucja telewizyjna dosięgnie także inne kraje Europy, w tym Polskę. Paramount Global tłumaczy tę decyzję koniecznością optymalizowania kosztów.

Właściciele stacji podkreślają, że nawyki widzów i słuchaczy zmieniają się z każdym kolejnym rokiem. Fani muzyki coraz częściej wybierają platformy streamingowe zamiast muzycznych kanałów w telewizji.

"To bardzo smutne. Nie mogę w to uwierzyć, ale wiem, że zanosiło się na to od długiego czasu. Musimy wspierać artystów i znowu tańczyć do muzyki, słuchać jej. Wiem, że robimy to online w naszych bańkach społecznościowych, ale dzięki MTV mogliśmy to robić wszyscy razem. Kraja mi się serce" - skomentowała zamknięcie stacji w Wielkiej Brytanii była prezenterka MTV, Simone Angel.

Historia MTV sięga lat 80.

MTV wkroczyło na rynek 1 sierpnia 1981 r. w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym teledyskiem, jaki pojawił się na antenie był klip do "Video Killed The Radio Star" zespołu The Buggles. Tytuł utworu okazał się proroczy - niedługo później słuchacze rozgłośni radiowych przerzucili się na telewizję. Przez następne dekady MTV stopniowo rewolucjonizowało branżę, wprowadzając na antenę przełomowe muzyczne nagrania oraz autorskie programy rozrywkowe.

