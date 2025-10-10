Trwa 17. edycja "Tańca z gwiazdami", w której nie brakuje niespodzianek oraz wielkich emocji. Polsat stara się urozmaicać Polakom oglądanie i zaprasza do studia gości specjalnych. W jednym z odcinków na parkiecie świętowano jubileusz 20-lecia tanecznego show. Program odwiedzili wówczas byli prowadzący, uczestnicy oraz tancerze, których widzowie mogli podziwiać na swoich ekranach w minionych latach. Ostatnio w jury zasiadła z kolei Beata Kozidrak, a gwiazdy prezentowały swoje układy choreograficzne do jej największych przebojów.

W nadchodzącym, niedzielnym odcinku również nie zabraknie wyjątkowych gości. Na parkiet powróci Roxie Węgiel! Młoda piosenkarka półtora roku temu sama zachwycała swoimi tanecznymi ruchami na parkiecie, lecz tym razem pojawi się w zupełnie innej roli - zaśpiewa jedną ze swoich piosenek. "Ahhh, co to będzie za powrót?!" - czytamy na oficjalnym Instagramie programu Polsatu.

Roxie Węgiel powróci na parkiet "Tańca z gwiazdami"! Fani oraz były partner nie mogą się doczekać

Fani wokalistki ucieszyli się na wieści od Polsatu i tłumnie skomentowali ogłoszenie produkcji. "Już nie mogę się doczekać!", "Na pewno da świetne show", "Czekamy na występ", "Super! Ta edycja chyba przebije wszystkie inne", "Roksana rozwali system!", "Fantastyczna wiadomość" - czytamy w mediach społecznościowych.

Wielki powrót piosenkarki skomentował nawet Michał Kassin - tancerz, z którym Roxie trenowała w programie. Wyraźnie podekscytował się na wieści od stacji. "AAAA! To chyba niespodzianka specjalnie dla mnie!" - napisał były partner gwiazdy pod wpisem na Instagramie.

Roxie Węgiel brała udział w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie

Roxie Węgiel brała udział w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie na parkiecie towarzyszył jej Michał Kassin. Zachwycała widzów zarówno swoimi dopracowanymi ruchami, jak i ogromną pasją do trenowania tańca. Choć ostatecznie gwiazda zajęła drugie miejsce w finale show, a Kryształowa Kula trafiła w ręce Anity Sokołowskiej, wielu fanów do dziś uważa piosenkarkę za jedną z najlepszych uczestniczek programu.

