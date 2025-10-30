Wciąż pamiętają o Soyce. Tak wygląda grób artysty na Powązkach dwa miesiące po śmierci

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Dwa miesiące po nagłej śmierci Stanisława Soyki jego grób na warszawskich Powązkach nadal jest stale uczęszczany. Choć nie ma już morza wieńców z dnia pogrzebu, widać, że pamięć o muzyku, którego głos i wrażliwość ukształtowały kilka pokoleń Polaków, nie słabnie ani na chwilę.

Tak dziś wygląda grób Stanisława Soyki
Tak dziś wygląda grób Stanisława SoykiTomasz Urbanek/Instagram: @pomponikpl East News

21 sierpnia 2025 roku polską opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o śmierci Stanisława Soyki. Artysta, który od kilku dekad tworzył muzykę łączącą jazz, soul i poezję, zmarł nagle w Sopocie - tuż przed swoim planowanym występem podczas Top of the Top Sopot Festival. Jak podawały media, jeszcze kilka godzin wcześniej brał udział w próbach, a jego nazwisko znajdowało się w programie koncertu.

Zobacz również:

Louis Tomlinson ponownie wystąpi w Polsce
Koncerty

Louis Tomlinson powróci do Polski! Ogłoszono gościa specjalnego koncertu

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Wieczorne wydarzenie w Operze Leśnej zostało przerwane, a scena - zamiast miejsca radości - stała się przestrzenią symbolicznego pożegnania. Wzruszeni artyści wykonali wówczas jeden z najpiękniejszych utworów Soyki, "Tolerancję", który w tym kontekście nabrał nowego znaczenia.

"Nie ma ludzi doskonałych, nie ma ludzi bez wad" - śpiewał kiedyś Soyka, a słowa te powróciły w emocjonalnym hołdzie, jaki oddali mu jego przyjaciele i fani.

Pogrzeb w Alei Zasłużonych

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 września 2025 roku w Warszawie. Msza święta została odprawiona w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, a następnie ciało artysty spoczęło w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

Podczas ceremonii odczytano decyzję Prezydenta RP o pośmiertnym odznaczeniu Stanisława Soyki Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski - jednym z najwyższych odznaczeń państwowych.

Grób muzyka w dniu pogrzebu niemal zniknął pod ogromem kwiatów. Dominowały białe lilie i róże, uzupełnione czerwonymi i żółtymi akcentami. Wzdłuż mogiły ustawiono liczne znicze, które stworzyły świetlistą aleję pamięci.

"To był artysta, który potrafił łączyć ludzi - niezależnie od wieku, gustu i przekonań" - wspominał w rozmowie z TVN24 jeden z uczestników pogrzebu.

Uśmiechnięty mężczyzna w kolorowej koszuli na jasnym tle, w lewym górnym rogu kadr grobu z licznymi kwiatami, wieńcami i krzyżem.
Grób Stanisława Sojki w dniu pogrzebuWojciech Olkuśnik/Wojciech Strozyk East News

Dwa miesiące później - spokój i pamięć

Dziś, na dwa miesiące po jego odejściu, miejsce spoczynku Stanisława Soyki wygląda inaczej niż w pierwszych dniach żałoby. Jak relacjonował Pomponik, grób artysty pokryty jest zieloną matą, na której stoją liczne znicze i pojedyncze kwiaty. Wśród nich pojawiły się chryzantemy - symbol pamięci i szacunku.

Choć nie ma już gęstych wieńców, atmosfera wokół grobu pozostaje wyjątkowa. Cisza, zapach świec i prostota dekoracji oddają to, co w twórczości Soyki było najważniejsze - autentyczność i emocje.

Mężczyzna o krępym wyglądzie w szarym marynarce na tle przeszklonych okien, po lewej stronie wstawka ze zdjęciem grobu ozdobionego licznymi zniczami i donicą z żółtymi chryzantemami.
Grób Stanisława Sojki 2 miesiące po pogrzebieTomasz Urbanek/Instagram: @pomponikpl East News

Dziedzictwo Stanisława Soyki nie gaśnie

Stanisław Soyka był jednym z najbardziej wszechstronnych polskich artystów. Łączył jazz, pop, muzykę klasyczną i sakralną, współpracując z gigantami sceny - od Janusza Strobla po Adama Nowaka z Raz, Dwa, Trzy. Jego interpretacje poezji, m.in. Czesława Miłosza i Agnieszki Osieckiej, pozostają wzorem muzycznej wrażliwości.

Po jego śmierci w sieci pojawiły się tysiące wspomnień i cytatów z jego piosenek. Fani pisali, że Soyka "uczył ich słuchać ciszy" i "dawał światło w trudnych czasach".

"Zawsze powtarzał, że muzyka ma służyć dobru, nie karierze. I tak właśnie żył" - wspominał jego przyjaciel, muzyk Leszek Możdżer w rozmowie z Polskim Radiem.

Grób Stanisława Soyki przed Dniem Wszystkich Świętych staje się miejscem zadumy nie tylko dla jego bliskich, ale i dla tych, którzy dorastali przy jego piosenkach. Wśród zniczy można znaleźć małe kartki z cytatami z "Tolerancji" czy "Absolutnie nic", zostawione przez fanów.

Po Nokaucie w "The Voice of Poland" polały się łzy!TVP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze