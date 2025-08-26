"Wasza nauczycielka angielskiego i wasz nauczyciel WF-u". Taylor Swift dzieli się radosną nowiną

We wtorek piosenkarka i zawodnik drużyny Kansas City Chiefs zamieścili na Instagramie wspólny wpis, w którym poinformowali o zaręczynach. "Wasza nauczycielka angielskiego i wasz nauczyciel wychowania fizycznego biorą ślub" - napisali, dołączając fotografie z wyjątkowego momentu.

Entuzjastyczna reakcja fanów była natychmiastowa - w ciągu zaledwie 20 minut post zdobył ponad 1,8 mln polubień. Gratulacje młodej parze złożyła nawet liga NFL.

Historia związku Travisa Kelce i Taylor Swift

Swift i Kelce poznali się w 2023 roku, tuż po koncercie artystki na stadionie Arrowhead w Kansas City, gdzie na co dzień występuje futbolista. Jak przypominają amerykańskie media, sportowiec interesował się gwiazdą już od 2016 roku. Od tamtej pory tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par zarówno w świecie muzyki, jak i sportu.

Sukcesy Taylor Swift

Taylor Swift od lat utrzymuje status jednej z najważniejszych postaci światowej sceny muzycznej. Na swoim koncie ma już 14 nagród Grammy, w tym aż cztery statuetki w kategorii Album Roku.

Zakończona w ubiegłym roku trasa "The Eras Tour" przejdzie do historii - 149 koncertów, w tym trzy na warszawskim Stadionie Narodowym, przyniosły ponad miliard dolarów zysków, co uczyniło ją najbardziej dochodową trasą koncertową wszech czasów.

Ostatnia płyta 35-letniej wokalistki, wydana w kwietniu 2024 roku, pobiła kolejne rekordy. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2,61 mln egzemplarzy w pierwszym tygodniu, a magazyn "Billboard" uznał ją za najlepiej odtwarzany album w historii debiutu. Również Spotify poinformowało, że krążek przekroczył miliard odtworzeń w zaledwie siedem dni.

Walka o własną muzykę

W maju tego roku Swift odniosła także wielkie zwycięstwo poza sceną. Po latach sporów odkupiła prawa do sześciu pierwszych albumów, które należały wcześniej do Shamrock Capital. W ramach protestu artystka nagrała ponownie cztery z nich, oznaczając je jako "Taylor's Versions". Tym samym odzyskała kontrolę nad swoją twórczością i raz jeszcze udowodniła, że potrafi łączyć artystyczną pasję z biznesową niezależnością.

