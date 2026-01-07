Jednym z najgłośniejszych konfliktów w polskim show-biznesie był ten rozgrywający się pomiędzy Edytą Górniak i Dodą. Przez lata niesnaski wokalistek rozgrzewały krajowe media, aż wreszcie, jesienią 2024 r., doszło do pojednania. Historyczny moment miał miejsce za kulisami programu "Taniec z gwiazdami". Artystki porozmawiały wówczas w cztery oczy, szczerze mówiąc o swoich uczuciach. Pogodzenie się zapoczątkowało nawet serię kolejnych koleżeńskich spotkań - m.in. podczas kolacji, którą diwy relacjonowały w mediach społecznościowych.

Choć gwiazdy zakończyły swój wieloletni konflikt, wciąż jest między nimi nutka zawodowej rywalizacji. W 2026 r. obie zamierzają wypuścić na świat dokumenty o swoim życiu oraz karierze. W związku z tym portal "Kozaczek" zapytał autorkę eurowizyjnego hitu "To nie ja" o to, czy zamierza obejrzeć produkcję Dody. Edyta Górniak przyznała, że nie jest przekonana, czy znajdzie czas na seans.

Doda wyznała, że obejrzy dokument starszej koleżanki po fachu! Chciała zaprosić ją też do swojej produkcji

Doda z kolei, w ostatniej rozmowie z Eską, z pełnym przekonaniem wyznała, że obejrzy dokument starszej koleżanki po fachu. "Z wielką przyjemnością (obejrzę - przyp. red.). Lubię oglądać dokumenty, nie tylko o ludziach ze świata, ale z Polski również, bo mamy bardzo specyficzny rynek. Show-biznes jest bardzo trudny, więc tym bardziej, znając go i doświadczając różnych przykrych rzeczy, chętnie się zainspiruję. Mnie zawsze takie filmy motywują, dodają wiatru w skrzydła, ponieważ wiem, że każdy, kto osiągnął sukces, przeszedł ciężką drogę. Chętnie o niej posłucham" - powiedziała artystka.

W tym samym wywiadzie Doda zdradziła, że proponowała nawet Edycie Górniak udział w swoim dokumencie. Serial gościł będzie bowiem różne osobowości polskiego show-biznesu, takie jak Justyna Steczkowska czy Michał Wiśniewski. Okazuje się jednak, że reprezentantka naszego kraju na Eurowizji 1994 odmówiła udziału w produkcji.

"Tak, zapraszałam (Edytę Górniak - przyp. red.), oczywiście" - powiedziała Doda. Po chwili, dopytana o to, czy wokalistka nie przyjęła więc propozycji, odpowiedziała krótko: "Tak".

W 2026 r. ukaże się dokument o Edycie Górniak. Widzowie zobaczą jej drogę na szczyt od kulis!

Edyta Górniak podjęła się współpracy z platformą SkyShowtime i to tam już w tym roku ukaże się dwuczęściowa produkcja diwy. Dokument ma ukazać niezwykle osobistą historię życia jednej z najważniejszych wokalistek polskiej sceny. Widzowie dowiedzą się jak wygląda jej codzienność - zarówno jako wokalistki, jak i kobiety czy matki. Zobaczą opowieść o fascynującej dziewczynie, która zaczynała jako skromna mieszkanka Ziębic, a z czasem dotarła na światowe estrady.

W dokumencie znajdzie się miejsce dla unikatowych, archiwalnych materiałów, które rzucają nowe światło na życiorys artystki, a także dla zupełnie nowych wywiadów i rozmów. Produkcją zajął się Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserką całego przedsięwzięcia Aleksandra Machnik.

Doda szykuje trzyodcinkowy serial o swoim życiu. Premiera już w tym roku!

Doda szykuje z kolei trzyodcinkowy serial dokumentalny, przy którym współpracuje z platformą Prime Video. Produkcja ma ukazać oblicze kontrowersyjnej gwiazdy z zupełnie innej strony. Już od kilku miesięcy kamery towarzyszą artystce m.in. podczas rodzinnych uroczystości i kameralnych spotkań z najbliższymi przyjaciółmi.

W serialu Doda opowie o swoich skomplikowanych relacjach uczuciowych, a także o trudnych doświadczeniach, związanych z branżą muzyczną. Wyjawi prawdę o hejcie, który spotyka ją na co dzień. Producentem kreatywnym serialu został Kacper Sawicki, szef Papaya Films. Za reżyserię odpowiada Eliza Kubarska - ceniona dokumentalistka.

W materiale znajdą się głosy osób, które były świadkami kluczowych wydarzeń w karierze wokalistki - przyjaciele, rodzina, dziennikarze oraz artyści, m.in. Justyna Steczkowska, Janusz Józefowicz, Elżbieta Zapendowska i Michał Wiśniewski. W projekcie zobaczymy również Damiana Pikusa, pierwszego partnera Rabczewskiej, którego perspektywa może dodać opowieści nieoczywistego wymiaru.

