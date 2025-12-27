Viki Gabor wzięła ślub? Jej wybrankiem ma być wnuk romskiego artysty, Bogdana Trojanka

Do sieci trafiło właśnie zaskakujące nagranie, na którym Bogdan Trojanek, słynny romski artysta, poinformował o rzekomym ślubie swojego wnuka z Viki Gabor. Czy 18-letnia artystka tuż przed końcem roku została panną młodą? "Pobrali się według tradycji naszej, romskiej" - ogłosił mężczyzna na nagraniu.

Młoda kobieta z długimi, zaplecionymi warkoczami, ubrana na biało, stoi na tle jasnych reflektorów. Uwagę przyciągają jej wyraziste oczy, delikatny makijaż oraz złoty łańcuszek z zawieszką na szyi.
Viki GaborVIPHOTOEast News

Na facebookowym profilu romskiego artysty, Bogdana Trojanka, pojawiło się nagranie, w którym ten zasugerował, że Viki Gabor wzięła ślub. Uroczystości miały odbyć się w Krakowie, a wybrankiem został wnuk Trojanka - Giovanni.

Bogdan Trojanek zapozował do nagrania wraz z rzekomą panną młodą oraz jej nowym mężem. Oznajmił, że para pobrała się według zwyczajów panujących w ich kulturze. Widać było, że artysta swoimi słowami wprawił 18-letnią Viki w zawstydzenie.

"Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że właśnie jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni Trojanek pobrali się według tradycji naszej, romskiej. Nie złamali prawa romskiego, uciekli z sobą. Tak jak ich dziadkowie, pradziadkowie i oni. Mili państwo, od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki Gabor jest w rodzinie mojego wnuczka. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Serdecznie pozdrawiam państwa z Krakowa. Czekajcie na piękne, cygańskie wesele" - ogłosił fanom Trojanek.

18-letnia Viki Gabor wzięła ślub? Menedżer zaprzecza

Pomimo nagrania, które w kilka chwil stało się hitem sieci, sama artystka nie potwierdziła jeszcze doniesień. "Fakt" postanowił skontaktować się z menedżerem 18-latki, który podważył prawdziwość radosnych rewelacji. "Nic mi o tym nie wiadomo, a raczej bym wiedział, gdyby Viki Gabor brała ślub" - przekazał Oskar Laskowski. Niewykluczone natomiast, że ślub wciąż trzymany jest w tajemnicy przed mediami i odbył się jedynie w gronie najbliższych.

Kim jest Bogdan Trojanek? To on ogłosił zamążpójście Viki Gabor

Bogdan Trojanek to postać doskonale znana w świecie muzyki romskiej. Jest liderem i założycielem zespołu Terne Roma (Młodzi Cyganie), cenionym piosenkarzem, kompozytorem i autorem tekstów, a także aktywnym działaczem społecznym. To prezes Królewskiej Fundacji Romów i reprezentant Romów w rządowej komisji do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Od dwóch dekad pełni rolę doradcy króla romskiego w Polsce i angażuje się w działalność charytatywną.

