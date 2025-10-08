Osiem lat temu Selena Gomez znalazła się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Przez powikłania związane z toczniem zmuszona była poddać się zabiegowi przeszczepu nerki. Wówczas to aktorka Francia Raisa, znana z produkcji takich jak "Jak poznałam twojego ojca" czy "Tajemnica Amy", uratowała życie piosenkarce i została dawczynią.

Przez kolejne lata obie panie wspierały się wzajemnie w swoich karierach, a także problemach ze zdrowiem psychicznym. Podkreślały, że są dla siebie bliskimi przyjaciółkami. Gomez wielokrotnie publicznie dziękowała Raisie za jej poświęcenie. W 2022 r. w sieci zaczęły jednak pojawiać się pierwsze plotki na temat kryzysu w relacji koleżanek.

Celebrytki przyjaźniły się. Później Selena Gomez wbiła jej szpilę

Spekulacje fanów nie były bezpodstawne. W tamtym czasie Selena Gomez udzieliła bowiem głośnego wywiadu magazynowi "Rolling Stone", w którym stwierdziła, że Taylor Swift jest jej "jedyną przyjaciółką w branży". Raisa nie wytrzymała i niedługo po tym, jak wywiad ujrzał światło dzienne, skomentowała wypowiedź wokalistki jednym słowem: "ciekawe". Chwilę później usunęła swój komentarz.

W grudniu 2023 r. aktorka oficjalnie potwierdziła, że jej kontakt z byłą przyjaciółką w ostatnich miesiącach był sporadyczny. Raisa informowała, że praktycznie nie rozmawia już z Gomez, choć nadal uważa ją za bliską swojemu sercu osobę.

Niegdyś uratowała Selenie Gomez życie. Zabrakło jej w dniu ślubu przyjaciółki

Teraz na jaw wyszły nowe fakty, które potwierdzają, że znajomość Seleny Gomez i Francii Raisy nie należy już do relacji przyjacielskich. Celebrytki nie są ze sobą tak blisko, jak kilka lat temu, bowiem aktorki zabrakło w jednym z najważniejszych dni w życiu piosenkarki. Gomez we wrześniu wzięła ślub ze swoim ukochanym Bennym Blanco. Na hucznej ceremonii w Kalifornii pojawiło się wielu przyjaciół artystki ze świata show-biznesu, m.in. Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short czy Ed Sheeran, lecz wśród gości nie było Raisy.

Na kilka tygodni przed ślubem Seleny i Benny'ego była przyjaciółka panny młodej zabrała głos w sprawie jej ważnego dnia. Raisa publicznie życzyła piosenkarce wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, lecz nie chciała rozwodzić się na temat kulis obecnie łączących je relacji.

"Wiem, że wychodzi za mąż, i bardzo się z tego cieszę. I patrz… ona ma życie i jest już miliarderką, a ja jestem wdzięczna, że mogłam to dla niej zrobić" - mówiła aktorka.

