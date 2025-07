Otóż na liście dominują przedstawiciele takich gatunków, jak m.in. phonk, hyperpop i eksperymentalny rap. To zwrot w stronę muzyki łączącej różne style i trafiającej do młodzieży na całym świecie.

"Urodzony i wychowany w Polsce, jest dowodem na to, że nie musisz być z Memphis ani z Rio, by dominować w tym gatunku" - czytamy na profilu producenta.

Pierwszą dwudziestkę zestawienia zamyka nagranie "First Love" - to wspólna piosenka hiszpańskiej wokalistki Indii Martinez, amerykańskiego gwiazdora Willa Smitha i polskiego wirtuoza gitary Marcina Patrzałka. Ten ostatni - na międzynarodowej scenie występujący tylko pod imieniem Marcin - swoją drogę do sławy rozpoczął jako zwycięzca "Must Be The Music" w Polsacie.