Demi Lovato to wokalistka i aktorka, która zasłynęła na światowym rynku jeszcze jako nastolatka - będąc gwiazdą Disneya. Grała m.in. w kultowym musicalu "Camp Rock", a następnie w produkcjach takich jak "Program ochrony księżniczek" czy "Słoneczna Sonny". W 2008 r. zadebiutowała w branży muzycznej albumem "Don't Forget", którego następcy - "Here We Go Again" oraz "Unbroken" - stały się jednymi z najpopularniejszych popowych krążków tamtych lat. Przebojami "Give Your Heart a Break", "Heart Attack" oraz "Cool for the Summer" ugruntowała swoją pozycję na rynku i zyskała ogromne rzesze fanów z całego świata, które pokochały Demi nie tylko za jej disneyowskie role, lecz także za odważne teksty i melodyjne brzmienie.

Kilka miesięcy temu gwiazda otworzyła zupełnie nowy rozdział w swojej karierze, wydając swoją dziewiątą płytę "It's Not That Deep". Jednocześnie sięgnęła do korzeni i wróciła do popowych brzmień, kończąc tym samym rockową erę, której wyrazem były albumy "Holy Fvck" oraz "Dancing with the Devil... the Art of Starting Over". W związku z niedawno wydanym krążkiem artystka w październiku 2025 r. zapowiedziała także trasę koncertową "It's Not That Deep Tour", która ma rozpocząć się już w kwietniu. Będzie to pierwsze tournee gwiazdy po wielkich obiektach arenowych od czasów "Tell Me You Love Me World Tour", które odbyło się w 2018 r.

Demi Lovato odwołuje koncerty ze względu na swoje zdrowie. Trasa jeszcze nie wystartowała!

Fani już od kilku miesięcy niecierpliwili się na nadchodzące koncerty artystki, lecz teraz okazuje się, że nie wszyscy posiadacze biletów będą mieli okazję na spotkanie z Demi Lovato. Piosenkarka nagle zapowiedziała zmiany w planie trasy - pięć występów zostało całkowicie odwołanych, a jedno show przełożono na inny termin.

Lovato opublikowała w mediach społecznościowych obszerne sprostowanie, w którym wyjaśniła, że do zmian zmusiły ją problemy zdrowotne. Choć tournee jeszcze nie wystartowało, patrząc na swój stan gwiazda już wie, że nie podoła napiętemu grafikowi i nieustannemu życiu w podróży oraz na scenie.

"Moi Lovatics, bardzo się cieszę, że w tym roku wrócę na scenę i odwiedzę was w jak największej liczbie miast. Kiedy zaczęłam przygotowania do trasy, zdałam sobie sprawę, że przekroczyłam granice tego, co jest możliwe. Aby chronić moje zdrowie i mieć pewność, że na każdym koncercie dam z siebie wszystko, muszę zaplanować więcej czasu na odpoczynek i próby oraz ostatecznie dostosować harmonogram tak, aby zawierał więcej przerw. To pozwoli mi udźwignąć całą trasę" - czytamy na Instagramie wokalistki.

Pięć koncertów odwołano, a jeden został przesunięty. "Przepraszam wszystkich, którzy planowali przyjść"

W harmonogramie "It's Not That Deep Tour" zabraknie więc koncertów w Nashville, Atlancie, Las Vegas, Denver oraz Charlotte w Karolinie Północnej. "Bardzo mi przykro, że nie będę mogła zobaczyć się z wami podczas tej trasy i przepraszam wszystkich, którzy planowali przyjść" - napisała Demi.

Tym samym zmianie uległ także dzień koncertu w Orlando na Florydzie. Występ został przeniesiony na 13 kwietnia i będzie otwarciem całej trasy - w związku ze zniknięciem z rozpiski show w Charlotte.

"Bardzo cieszę się na tę trasę i nie mogę się doczekać, by zobaczyć tak wiele waszych twarzy śpiewających razem ze mną. Dziękuję za wasze wsparcie. Kocham was i nie mogę się doczekać, aż zobaczymy się wkrótce" - podkreśliła na koniec Lovato, mimo wszystko ciesząc się na nadchodzące tournee.

Co dzieje się z Demi Lovato? Gwiazda od lat zmaga się z problemami

Gwiazda nie poinformowała fanów o dokładnym stanie swojego zdrowia. Wiadomo jednak, że od lat stara się być ostrożna, bowiem w przeszłości zmagała się z uzależnieniami, zaburzeniami odżywiania czy innymi problemami psychicznymi.

Obecnie trasa promująca album "It's Not That Deep" obejmuje 18 koncertów. Fani usłyszą na niej hity takie jak "Fast" czy "Here All Night". Krążek wydany przez Lovato w 2025 r. zadebiutował na dziewiątym miejscu listy Billboard 200 i dotarł na sam szczyt zestawienia Top Dance Albums.

