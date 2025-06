Na swoim Instagramie Trace Cyrus opublikował długi wpis ze zdjęciem ojczyma. Jego biologicznym ojcem jest Baxter Neal Helson, gdy Trace miał cztery lata, jego matka Leticia związała się z muzykiem country. Billy Ray Cyrus zaadoptował młodego chłopaka.

"Ten człowiek jest tak głodny sławy, że to żałosne. Naprawdę poleciał do Włoch na pokaz mody, ale nie przyjechał do LA na pogrzeb Mammie [babci Trace'a, przyp. red.], podczas gdy wciąż był żonaty z moją mamą. Nawet po tym, jak jego córka kupiła mu prywatny odrzutowiec za 60 tysięcy dolarów, jak tego żądał" - czytamy we wpisie.

Trace Cyrus demaskuje ojczyma

"Jesteś najgorszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek stąpał po Ziemi. Szczerze wstydzę się, że kiedykolwiek uznawałem cię za swojego idola. Najlepszym efektem twojego upadku jest to, że zmusiło mnie to do działania jak bestia. Odmawiam bycia wypalonym, odklejonym, złym człowiekiem, gdy będę stary jak ty" komentował na Instagramie.

Osoby reprezentujące Billy'ego nie w żaden sposób nie odpowiedziały na słowa Trace'a.

O tym, że relacją pomiędzy piosenkarzem i synem jest napięta wiadomo od dawna. W styczniu tego roku Trace wraz ze swoimi siostrami wystosował list otwarty wyrażający zmartwienie stanem ojca.

"Odepchnąłeś nas wszystkich. Wszyscy trzymamy się wspomnień o mężczyźnie, którego kiedyś znaliśmy, i mamy nadzieję na dzień, w którym wróci. Nie jesteś zdrowy, tato, i wszyscy to zauważają" - pisał.

Niedługo po tym, Billy Ray opublikował post, w którym mówił, że modli się za swoją rodzinę.

W 1993 roku Billy Ray Cyrus poślubił Leticię i zaadoptował dwójkę jej dzieci - Trace'a i Brandi. W kolejnych latach para powitała jeszcze trójkę dzieci - Miley, Noah i Braisona.

Para rozwiodła się w 2022 roku. To od tamtego momentu pojawiało się coraz więcej plotek na temat sporów w rodzinie Cyrus. W niedawnej rozmowie dla "The New York Times", Miley Cyrus wyznała, że nie jest już zdystansowana od swojego ojca: "Mój tata i ja mieliśmy różne wyzwania na przestrzeni lat... Jestem w zgodzie z sobą, wiedząc, że mosty zostały odbudowane, a czas wiele uzdrowił".

Obecnie Billy Ray Cyrus umawia się z aktorką Elizabeth Hurley, po tym, jak zakończył trwające siedem miesięcy małżeństwo z piosenkarką Firerose w czerwcu 2024 roku.

