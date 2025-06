Liam James Payne urodził się w Wolverhampton. Jego wkład w muzykę One Direction zostanie zapamiętany na zawsze, zaś jego solowe projekty z pewnością na stałe zostaną z wiernymi fanami. Brytyjski muzyk miał 31 lat, zaś tuż przed feralnym dniem dzielił się swoim doświadczeniem w programie " Building the Band ".

Fani gwiazdora będą mogli zobaczyć go w nowym projekcie prawdopodobnie po raz ostatni. Liam Payne wziął udział w programie Netflixa - w sieci pojawiła się zapowiedź show "Building the Band". To program, w którym 50 muzyków zostaje podzielonych na kilka grup. Zadaniem uczestników jest stworzenie zespołu wyłącznie na podstawie emocji oraz dźwięków. Potem aspirujący twórcy muszą poradzić sobie z choreografią, spójnym stylem, muzyką, a także oprawą wizualną własnego projektu.

Premiera "Building the Band" odbędzie się 9 lipca br. na Netflixie. Liam Payne pomagał w programie odnaleźć młodym artystom swoje miejsce na scenie, dawał rady i mentorował. Był jednym z gościnnych jurorów - w show wystąpił u boku między innymi AJ McLeana z Backstreet Boys czy Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Przypomnijmy, że to właśnie ona jest uznawana za osobę, dzięki której w "X-Factorze" powstał zespół One Direction takim, jakim go znamy.