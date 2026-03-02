To jedna z najtrudniejszych piosenek świata. Wielki hit Whitney Houston bije rekord

Teledysk do utworu"I Have Nothing" Whitney Houston oficjalnie przekroczył barierę miliarda odtworzeń w serwisie YouTube. To drugi w karierze legendarnej wokalistki klip, który może poszczycić się takim wynikiem - wcześniej ten sam próg przebił jej absolutny klasyk, czyli piosenka "I Will Always Love You" (obecnie ma już ponad 1,8 mld wyświetleń).

Jak trafnie zauważa magazyn "Billboard", najnowszy rekord "I Have Nothing" to ewenement: "Fakt osiągnięcia tego milowego kroku świadczy jedynie o nieprzemijającej legendzie tej ponadczasowej ballady i wokalistki".

Jak podkreślono, wynik ten nie został napędzony przez żaden trend na TikToku, głośny serial na platformie streamingowej czy wznowioną kampanię promocyjną. To dowód na ponadczasowość tej kompozycji oraz potężną siłę głosu Whitney Houston, do którego kolejne pokolenia słuchaczy wracają z ogromnym sentymentem.

Jedna z najtrudniejszych piosenek świata

Utwór "I Have Nothing" został napisany przez Davida Fostera oraz Lindę Thompson i ujrzał światło dzienne w lutym 1993 roku. Ballada była trzecim singlem promującym kultową ścieżkę dźwiękową do filmu "Bodyguard", w którym Houston zagrała u boku Kevina Costnera.

Eksperci muzyczni i trenerzy wokalni od lat są zgodni - to jeden z najtrudniejszych do zaśpiewania utworów w historii muzyki pop. Kompozycja wymaga od wykonawcy nie tylko potężnej skali, ale też niezwykłej precyzji i emocjonalnej wrażliwości. Houston zaprezentowała w niej pełnię swoich możliwości, tworząc niedościgniony wzorzec dla wszystkich przyszłych wokalistek.

Prestiżowy klub miliarderów

Dołączając do "Billion Views Club" na YouTube, piosenka zameldowała się w niezwykle elitarnym gronie. W tym samym zestawieniu znajdziemy dziś największe współczesne hity, takie jak "Despacito" Luisa Fonsiego, "Shape of You" Eda Sheerana, "Hello" Adele czy Oscarowe "Shallow" w wykonaniu Lady Gagi i Bradleya Coopera.

Mimo upływu 33 lat od premiery, piosenki z "Bodyguard" wciąż żyją własnym życiem, a sam album pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się soundtracków wszech czasów.

