Przypomnijmy, że Diane Keaton była laureatką Oscara za tytułową rolę w "Annie Hall" Woody'ego Allena. Do historii przeszły także jej kreacje w trzech częściach "Ojca chrzestnego" Francisa Forda Coppoli i "Czerwonych" Warrena Beatty'ego. Aktorka wystąpiła również u boku Jacka Nicholsona i Keanu Reevesa w "Lepiej późno niż później" w reżyserii Nancy Meyers, gdzie wcieliła się w Erikę Berry - piszącą sztuki teatralne dojrzałą kobietę, która uwielbia czarne golfy w środku lata i, jak się potem okazuje, byłego chłopaka swojej córki.

Diane Keaton władała potężnym głosem. Zaśpiewała utwór dla feministek

Nie da się ukryć, iż największym sukcesem w karierze Keaton okazała się tytułowa rola w "Annie Hall" Woody'ego Allena z 1977 roku. Aktorka, która przez pewien czas była związana z kontrowersyjnym reżyserem, w początkowych latach kariery uchodziła za jego muzę. Zarzucano artystce nawet, iż w filmach nie odgrywa danych charakterów, lecz za każdym razem pozostaje sobą. Nikt nie ukrywał jednak, że Annie posiada dużo cech Keaton. Bohaterka produkcji nosi nawet prawdziwe nazwisko aktorki - gdy chciała dołączyć do związku Actors' Equity Association, okazało się, że należy już do niego osoba o jej imieniu. Wtedy też Diane przyjęła panieńskie nazwisko swej matki, a świat poznał ją jako Diane Keaton.

Diane Keaton była nie tylko utalentowaną aktorką, ale i wokalistką. Udowodniła to wielokrotnie w produkcjach filmowych, ale i prywatnych materiałach. Jednym z nich był utwór świąteczny, "First Christmas", wydany w zeszłym roku. Keaton zadbała wtedy o magię świąt swoich fanów i nagrała również teledysk do piosenki, która zebrała masę pozytywnych recenzji.

Utworem, który najbardziej kojarzy się z barwną postacią Diane Keaton, jest z pewnością piosenka wykonana podczas finału produkcji "Zmowa pierwszych żon" z 1996 roku. Keaton jako Annie MacDuggan-Paradis, u boku przyjaciółek Bette Midler (Brenda Morelli-Cushman) i Goldie Hawn (Elise Eliot-Atchinson), dała performance, który zapisał się w historii popkultury oraz był powielany wielokrotnie przez największe nazwiska sceny muzycznej - np. Arianę Grande (prywatnie fanka Keaton), która w 2018 roku osadziła album "thank u, next" w stylistyce "First Wives Club" i wystąpiła w programie u Ellen DeGeneres z piosenką w anturażu kultowej sceny z filmu. O jaką piosenkę chodzi?

Bohaterki "Zmowy pierwszych żon" zmagają się z małżeńskimi problemami i pomagają sobie w trudnych chwilach. Gdy dochodzi do przełomu, pod koniec filmu teatralnie wykonują utwór "You Don't Own Me" (napisany przez filadelfijskich autorów piosenek Johna Madarę i Davida White'a, a nagrany przez Lesley Gore w 1963 roku). To wykonanie, wraz z całym filmem "First Wives Club", dało feministkom z całego świat hymn tożsamości, władzy i samodzielności, a nawet zainspirowało do nagrywania kolejnych wersji utworu. Kristin Chenoweth podzieliła się w 2019 roku coverem legendarnej piosenki, do której zaprosiła również Arianę Grande.

"Wielka wyrwa w sercu", "Nie spodziewałam się, że tak tragiczna wiadomość przyjdzie pod koniec soboty", "Nie wiem, jak mam się czuć", "Uwielbiamy Diane", "Będziesz wiecznie żyła w naszych sercach, Diane Keaton!" - piszą fani aktorki na Facebooku.

