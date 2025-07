40 lat temu fani ze 150 krajów zasiadali przed telewizorami, by oglądać charytatywne koncerty Live Aid . Wydarzenia organizowane były w celu niesienia pomocy głodującym w Etiopii. W imprezach brały udział największe światowe gwiazdy takie jak Queen, Elton John, Black Sabbath, Led Zeppelin czy U2 . Bono w niedawno opublikowanym dokumencie wspominał, jakiej decyzji związanej z Live Aid żałuje do dziś.

Bono w ramach Live Aid wystąpił z U2 oraz u boku George'a Michaela, Paula McCartneya, Freddie'go Mercury'ego i wielu innych z utworem "Do They Know It's Christmas?".