Taylor Swift jest jedną z gwiazd muzyki rozrywkowej, które mądrze budują ekscytację swoich fanów. Każdy jej projekt muzyczny opowiada oddzielną historię, ma inny nastrój i przesłanie. Zespół specjalistów, który zajmuje się social mediami gwiazdy, udostępnił na Instagramie serię zdjęć wokalistki z "The Eras Tour". "Myślimy o tym, kiedy powiedziała: 'Zobaczymy się w kolejnej erze'" - napisał zespół ściśle współpracujący z Taylor, zapowiadając kolejną płytę gwiazdy. Swift kolejnego dnia oficjalnie zapowiedziała album "The Life of a Showgirl".

Taylor Swift ogłosiła album "The Life of a Showgirl". Teraz zwraca się do producenta Maxa Martina

Fani gwiazdy zaczęli zastanawiać się, kto będzie odpowiedzialny za produkcję nowej płyty wokalistki. Ta szybko przyszła im z odpowiedzią, bo na swojej platformie Spotify stworzyła playlistę swoich największych hitów, które wyprodukował Max Martin. Wśród utworów w zestawieniu znalazły się między innymi takie przeboje jak "22", "Bad Blood", "Delicate", "I Knew You Were Trouble." czy ulubieniec fanów "I Did Something Bad" z płyty "reputation". Jakby tego było mało, muzyk na swoim Instagramie "podaje dalej" materiały związane z nową płytą Swift. Fani piosenkarki zgodnie stwierdzają, iż jej nowy album został wyprodukowany właśnie przez Maxa Martina. Kim jest zdolny producent?

Max Martin to pochodzący ze Szwecji producent, kompozytor i autor tekstów. W trakcie swojej kariery pomagał stworzyć największe przeboje takim wykonawcom jak Britney Spears, Taylor Swift ("Style"), Pitbull ("Wild Wild Love"), Katy Perry, Justin Timberlake, Kelly Clarkson i Adele.

Max Martin wie, w jaki sposób zbudować popowy przebój. Spod jego ręki wyszło wiele hitów, które znamy po dziś dzień, a szwedzki producent i kompozytor nie przestaje tworzyć. Jego ostatnim komercyjnym projektem jest album Ariany Grande, "eternal sunshine", który wypromował takie hity jak "yes, and?" czy "we can't be friends (wait for your love)".

"Jeśli to prawda, to jestem w niebie", "Potrzebowałam tego", "On stworzył jej najnowsze hity, super", "Nie mogło być lepiej", "Max Martin jest najlepszy", "Tego się nie spodziewałem" - piszą internauci w serwisie X, reagując na tajemniczą playlistę Swift.

"Jeśli słuchasz refrenu w piosence pierwszy, drugi i trzeci raz, orientujesz się, że nie jest nigdy taki sam. To ta sama melodia, ale w numerze zmienia się energia. Chodzi o to, aby utrzymać słuchacza w ciągłej koncentracji" - mówił Max Martin w wywiadzie dla "DiWeekend".

"Uważam, że wielkie przeboje każdy musi czuć swoim sercem. Możesz usłyszeć piosenkę, która jest technicznie świetna i wszystko jest w niej dopracowane, ale jeżeli piosenka ma być odczuwana, potrzebujesz czegoś innego. Niezwykle ważne jest, abyś zapamiętał utwór w ciągu kilku pierwszych sekund. Coś wtedy cię przyciąga i masz ochotę przesłuchać ją jeszcze raz. To fundamentalna kwestia" - zdradził producent, przyznając tym samym, że większą szansę na sukces mają utwory, w których melodia z refrenu jest podobna do tej w trakcie zwrotek. Dodał również, że za każdym razem refren musi być zmieniony, chociaż w najmniejszym stopniu.