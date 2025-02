Taylor Swift dogoniła legendarnego Elvisa Presleya. Ikona popu znów ma powody do dumy

Taylor Swift jest jedną z najpopularniejszych gwiazd współczesnej sceny i po raz kolejny udowodniła, że zasługuje na miano ikony popu. Wydała walentynkową reedycję swojego albumu koncertowego "Lover (Live From Paris)" z 2019 r. i po raz kolejny dotarła na szczyt brytyjskich list przebojów. To już trzynasta płyta artystki, która osiągnęła tak wielki sukces. Taylor Swift wyprzedziła tym samym w notowaniach Madonnę i dogoniła króla rock and rolla - Elvisa Presleya. Teraz może poszczycić się mianem międzynarodowego artysty z największą liczbą albumów nr 1 w historii Wielkiej Brytanii.