Sebastian Karpiel-Bułecka dał się poznać Polakom jako jeden z najpopularniejszych śpiewających górali - zasłynął jako lider zespołu Zakopower. Grupa w swojej twórczości łączy folklorystyczne tradycje z rockowymi brzmieniami, podbijając serca tysięcy słuchaczy. Obecna jest na scenie już od dwóch dekad i ma na swoim koncie przeboje takie jak "Boso" czy "Kiebyś ty". Niedawno frontman Zakopower próbował swoich sił także w zupełnie innej roli - zasiadł za stołem jurorskim najnowszej edycji show Polsatu "Must Be The Music".