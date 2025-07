Problemy zdrowotne Elżbiety Dmoch nasiliły się jesienią 2022 r., kiedy to trafiła do szpitala. Wówczas okazało się też, że stan mieszkania wokalistki jest fatalny i wymaga pilnego remontu. W akcję pomocy zaangażowali się m.in. fani, przyjaciele i Polska Fundacja Muzyczna , która od 2003 r. wspiera muzyków i twórców oraz ich rodziny i bliskich w trudnej sytuacji.

To właśnie dzięki staraniom fundacji udało się wyremontować mieszkanie gwiazdy zespołu Dwa Plus Jeden i zaopatrzyć je w niezbędne sprzęty.

"W radyjku czasami posłucha sobie piosenek. Ostatnio byliśmy u Elżbiety w odwiedzinach, żeby wspólnie obejrzeć koncert TVP z piosenkami 2 Plus 1. To było wzruszające przeżycie. Elżbieta w zasadzie zaśpiewała specjalnie dla nas, dla kilku osób. Wspaniałe duety - z Kayah, Piaskiem, mnóstwem artystów. Ela miała łzy w oczach" - relacjonuje.

Choć Elżbieta Dmoch nie była autorką piosenek 2 plus 1 (za większość odpowiadał autor muzyki Janusz Kruk i tekściarz Marek Dutkiewicz ) i nie otrzymuje z tego tytułu tantiem, po podpisaniu nowych umów prawo ją chroni jako wykonawcę. "Dzięki temu, kiedy repertuar 2 Plus 1 pojawia się w filmach, serialach czy koncertach, ona także może otrzymać należne środki" - podkreśla Tomasz Kopeć .

Wokalistka zdobyła popularność w zespole 2 plus 1 . Do największych przebojów grupy należą "Chodź, pomaluj świat" czy "Hej, dogonię lato" . I choć była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych piosenkarek, po wielu trudnych życiowych momentach usunęła się w cień. Była żoną Janusza Kruka (rozwód wzięli w 1989 r. z powodu jego niewierności). Byli małżonkowie utrzymywali przyjacielskie stosunki.

"Nigdy nie wrócę do śpiewania. To zamknięty rozdział. Straciłam miłość do muzyki i ludziom nic do tego" - powiedziała w jednej z nielicznych wypowiedzi Elżbieta Dmoch.