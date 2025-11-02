Annie Lennox to jedna z największych gwiazd muzyki lat 80. Szkocka artystka zasłynęła jako wokalistka duetu Eurythmics, który tworzyła wspólnie z Dave'em Stewartem. Zespół wylansował przeboje takie jak "Sweet Dreams (Are Made of This)", "Here Comes the Rain Again" czy "There Must Be an Angel", które zapisały się na kartach historii popkultury.

Tak legendarna Annie Lennox podjęła decyzję o zostaniu wokalistką

Okazuje się, że Annie Lennox nie od zawsze wiedziała, że chce spełniać się zawodowo jako piosenkarka. Decyzję o zostaniu gwiazdą sceny podjęła w jednym z londyńskich piętrowych autobusów. To tam pierwszy raz zamarzyła o tym, aby pisać własne piosenki. Myśl ta ostatecznie doprowadziła ją do wielkiej kariery i sukcesów, takich jak sprzedaż ponad 75 mln płyt.

"Pamiętam, że pewnego dnia siedziałam na górnym pokładzie londyńskiego piętrowego autobusu i przyszła mi do głowy myśl: 'Chcę być piosenkarką i autorką piosenek, myślę, że potrafię to zrobić'. Wysiadłam z autobusu i powiedziałam: 'Zostanę piosenkarką i autorką piosenek'. Prawdę mówiąc, to brzmi absurdalnie, ale powiem szczerze - myślę, że trzeba sobie wyobrazić to, kim chce się być. Musi istnieć pewien wewnętrzny kompas, który nam mówi: 'To właśnie to'" - opowiadała artystka w rozmowie z magazynem "Best".

Annie Lennox już od dzieciństwa uczyła się gry na instrumentach

Choć Lennox dopiero gdy osiągnęła pewną dojrzałość na poważnie zaczęła myśleć o karierze wokalistki, już w dzieciństwie wykazywała wielką pasję do instrumentów. Jako mała dziewczynka uczyła się gry na flecie oraz pianinie, a nauczyciele prędko dostrzegli, że ma wyjątkowy słuch muzyczny.

W wieku 17 lat szkocka artystka dostała się do prestiżowej Royal Academy of Music w Londynie, by dalej kształcić się w grze na flecie. To wtedy uświadomiła sobie, że nie chce być klasyczną instrumentalistką - ciągnęło ją głównie do śpiewania i komponowania własnych utworów.

Annie Lennox zasłynęła dzięki duetowi Eurythmics, który stworzyła ze swoim ukochanym

Zanim Lennox została gwiazdą muzyki rozpoznawalną na całym świecie występowała wraz z Stewartem w grupie The Tourists. Przez pewien czas muzycy byli także zakochani i tworzyli udany związek. W 1980 r. zdecydowali się rozpocząć własną artystyczną działalność pod szyldem Eurythmics. Niedługo później duet napotkał problemy w życiu prywatnym i postanowił się rozstać.

Początki Eurythmics były więc dla Annie niezwykle trudne, ponieważ stres związany z nowym projektem potęgowały kłopoty w życiu uczuciowym. "To był ekscytujący czas, ale też bardzo bolesny, ponieważ Dave i ja byliśmy parą, a potem zdecydowaliśmy się rozstać, co bardzo bolało" - opowiadała artystka.

Eurythmics osiągnęli światowy sukces

Pomimo rozstania Annie i Dave potrafili schować dumę do kieszeni, dzięki czemu osiągnęli wspólnie potężny sukces jako Eurythmics. Utworem "There Must Be an Angel (Playing with My Heart)" z 1985 r. szturmem wdarli się na rynek, osiągając pierwsze miejsce na brytyjskiej liście singli. W międzyczasie albumami takimi jak "Touch" oraz "We Too Are One" zdominowali także globalne listy sprzedażowe.

Duet zakończył swoją działalność w 2005 r. Zarówno Annie, jak i Dave postanowili jednak kontynuować muzyczne kariery solowo. Kilka razy, przy wyjątkowych okazjach, zdarzyło im się nawet ponownie wystąpić razem.

