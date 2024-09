Niedawno fani wokalistki zachwycili się piosenką "Motyle", do której tekst powstał we współpracy z Liberem. Wokalistka była przez wiele lat związana z raperem prywatnie. W pewnym momencie w ich relacji nastąpił kryzys i chociaż doszło do rozwodu, to muzycy w dalszym ciągu świetnie dogadują się na polu zawodowym. Wychowują wspólnie również córkę - Bognę.