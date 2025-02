To jest bardzo dobry czas dla Kendricka Lamara . Przypomnijmy, że artysta ma na swoim koncie 22 nagrody Grammy. Ten fakt czyni go jednym z trzech raperów, którym się to udało, zaraz obok Kanye'go Westa i Jaya-Z . Przebój " Not Like Us " zdobył w tym roku na Grammy statuetki w kategoriach "Nagranie roku", "Piosenka roku", "Najlepsze wykonanie rapowe", "Najlepsza rapowa piosenka" i "Najlepszy teledysk". Występ na Super Bowl Halftime Show 2025 wydaje się dla artysty momentem kluczowym w jego karierze.

W poprzednich latach podczas Super Bowl prezentowali się taki artyści jak Usher (2024), Rihanna (2023), Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg i Mary J. Blige (2022), The Weeknd (2021), Shakira i Jennifer Lopez (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014), Beyonce (2013), Madonna (2012), The Black Eyed Peas (2011) i The Who (2010). Teraz przyszedł czas na Kendricka Lamara - raper wystąpił ze swoimi największymi przebojami, takimi jak "Not Like Us", "HUMBLE.", a także "All The Stars" z SZĄ, co obserwowali fani przed telewizorami i ci obecni bezpośrednio na widowni. Na trybunach, obok Ice Spice, zasiadła również Taylor Swift.