Sławomir Uniatowski to polski wokalista i kompozytor, który zyskał rozpoznawalność na polskim rynku muzycznym dzięki 4. edycji programu "Idol". Zajął w talent show drugie miejsce i wykorzystał swoje pięć minut, rozwijając karierę muzyczną. Obecnie zachwyca Polaków sięgając po kultowy repertuar muzyków takich jak Andrzej Zaucha czy Zbigniew Wodecki, w ramach przeróżnych festiwali czy przeglądów piosenki. Dla wielu słuchaczy piosenkarz potrafi doskonale odtworzyć przeboje legendarnych, nieodżałowanych gwiazd i swoimi wzruszającymi interpretacjami tchnąć w nie nowego ducha.

Choć Polacy bacznie śledzą karierę muzyczną Sławka Uniatowskiego, o życiu prywatnym wokalisty wiadomo niewiele. Artysta stroni od udzielania wywiadów na temat swoich spraw rodzinnych, lecz tym razem zrobił wyjątek. Został gościem podcastu "Piekielnie Szczere", gdzie opowiedział nieco o swoich związkach, a także obecnym statusie singla.

"Jestem samotnym mężczyzną od 16 lat. Z wszystkimi kobietami, z którymi byłem którymi byłem kiedyś dawno temu, utrzymuję bardzo dobry kontakt" - zdradził Uniatowski.

Sławek Uniatowski od 16 lat szuka szczęścia w miłości

Piosenkarz ma obecnie 41 lat i dwóch synów, o których nie rozmawia publicznie. Choć charyzmy mógłby pozazdrościć mu niejeden mężczyzna, Uniatowski przez ostatnie lata nie ma szczęścia w miłości. Jak sam stwierdził w ostatnim wywiadzie, ludzie często budują sobie w głowie nieprawdziwy obraz drugiej osoby, co prowadzi do braku zrozumienia i rozczarowań w relacjach.

"Ja nikomu nic nie obiecywałem i zawsze mówiłem, że jestem osobą wolną, więc ludzie mają różne oczekiwania. Nie jesteśmy w stanie im sprostać. Ludzie mają przede wszystkim inną czasami wizję ciebie. Na co nie masz wpływu. No to gdzie jest problem? Czy to jest mój problem, czy to jest problem drugiego człowieka?" - zapytał gwiazdor.

Sławek Uniatowski podkreślił także, że przy ostatnich znajomościach nieustannie spotykał się z ogromną zazdrością. "Kobiety wszystkie są zazdrosne o mnie - nawet te, które ze mną nie są. I to jest straszne" - podzielił się swoimi doświadczeniami wokalista.

Gwiazdor wyznał, że na co dzień jest nieśmiały

Wokalista twierdzi, że choć na scenie wydaje się osobą, która z łatwością potrafi porwać tłumy, w życiu codziennym jest dosyć nieśmiały. Pomimo swoich trudności z nawiązywaniem kontaktów, gdy spodoba mu się druga osoba, stara się do niej zagadać. "Jestem bajerant, ale jestem nieśmiały bajerant. Z racji tego, że jestem osobą nieśmiałą, często zwalczam tę moją nieśmiałość, taką śmiałością nad wyraz. Czy podrywam? No pewnie, że kogoś zaczepię, jak mi się spodoba. Albo wyślę wiadomość" - wyjawił.

Sławek Uniatowski wciąż czeka na odpowiednią kobietę, którą okaże się "tą jedyną"

Sławek Uniatowski już jakiś czas temu, w jednym z wywiadów, zastanawiał się nad tym, dlaczego nie może znaleźć szczęścia w miłości. W rozmowie z prowadzącymi "Dzień Dobry TVN" wyznał, że czeka na "tę jedyną". "Ja jestem wiecznie wolnym człowiekiem, bo nie mam czasu na miłość. Cały czas czekam na kobietę, która będzie potrafiła mi tak zaimponować, żebym się czuł małym Sławeczkiem" - wyjaśnił.

Prowadząca śniadaniówkę zapytała wówczas muzyka, czy czuje, że jest tzw. "trudnym przypadkiem". Piosenkarz odpowiedział tajemniczo. "I trudnym i nietrudnym. To zależy, jak się do tego podejdzie. Po prostu potrzebuję wolności" - podsumował Uniatowski.

Modest Ruciński zaskoczył jako Wanda Kwietniewska. "Nie spodziewałem się tego" Polsat