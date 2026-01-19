"Dziś miało miejsce wyjątkowe spotkanie dwóch legend polskiej sceny muzycznej! Sława i Kasia Gärtner, obie ikony, które na stałe wpisały się w serca fanów, połączyły swoje siły w niezapomnianym wydarzeniu" - czytamy na facebookowym profilu Sławy Przybylskiej.

"Ich twórczość od lat towarzyszy nam na różnych etapach życia, a dzisiejsze spotkanie tylko potwierdziło, jak ogromny wpływ mają na polską muzykę. To nie tylko okazja do wspomnień, ale także do nowej, świeżej energii i inspiracji, które mogą płynąć z ich współpracy".

Na profilu możemy zobaczyć wspólne zdjęcie Sławy Przybylskiej i Katarzyny Gärtner, a także krótkie wideo zarejestrowane podczas ich spotkania.

94-letnia Sława Przybylska jest obecna na polskiej scenie od ponad sześciu dekad. W 2024 r. przypomniała o sobie występując podczas 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na koncie ma przeboje "Pamiętasz była jesień" i "Gdzie są chłopcy z tamtych lat". Pod koniec 2024 r. pojawiła się w duecie z Michałem Wiśniewskim w nowej wersji jego piosenki "Tam w ogrodach".

Katarzyna Gärtner napisała wielkie polskie przeboje

Z kolei niespełna 84-letnia (urodziny świętować będzie 22 lutego) Katarzyna Gärtner (Gaertner) ma na koncie współpracę z m.in. Andrzejem Kurylewiczem, Jerzym Matuszkiewiczem i Zbigniewem Namysłowskim. Jej piosenki śpiewały w latach 60. i 70. ówczesne gwiazdy polskiej estrady: Anna German ("Tańczące Eurydyki") i Maryla Rodowicz (w sumie z 50 utworów z "Małgośką" na czele).

W 1968 r. zaczęła tworzyć dla potrzeb filmu i teatru. Jest autorką muzyki do prekursorskiej mszy beatowej "Pan przyjacielem moim" (1968), jednego z pierwszych polskich musicali "Na szkle malowane" (1970), oratorium "Zagrajcie nam dzisiaj, wszystkie srebrne dzwony" (1975) - oba do tekstów Ernesta Brylla, oraz musicalu dla dzieci "Rumcajs" (1974). W 2014 r. skomponowała mszę "Missa Santo E Gia Santo" napisaną specjalnie z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II.

W latach 1969-1970 była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki, a w latach 1976-1977 - stypendystką British Council. Została uhonorowana wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

