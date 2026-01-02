Siostra Michaela Jacksona zaniepokoiła fanów swoich wyglądem. Nowe zdjęcia wywołały falę komentarzy

LaToya Jackson, amerykańska piosenkarka, znana także jako siostra Króla Popu, jakiś czas temu wzbudziła niepokój wśród swoich fanów. Wszystko za sprawą niezwykle szczupłej sylwetki. Pod jej najnowszymi zdjęciami ponownie pojawiły się komentarze, w których obserwujący wyrazili obawy o zdrowie gwiazdy. Siostra Michaela Jacksona zignorowała jednak liczne pytania i tylko pozdrowiła swoich fanów ciepłymi słowami.

Dwie uśmiechnięte osoby pozują razem w eleganckich ubraniach w pomieszczeniu, kobieta ma falowane włosy i srebrną biżuterię, mężczyzna ma ciemne, proste włosy i białą koszulę.
Michael i LaToya Jackson L. Cohen/WireImage for BET EntertainmentGetty Images

LaToya Jackson to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, a także modelka. Większość osób zna ją jednak jako starszą siostrę słynnego Króla Popu - Michaela Jacksona. Choć osiągnęła znacznie mniejszy sukces niż jej brat czy choćby siostra Janet, jej profile w mediach społecznościowych obserwuje wiele osób. Artystka chętnie dzieli się w sieci kadrami ze swojego życia, a niedawno jej zdjęcia wywołały sporą aferę.

Co kilka dni na Instagramie siostry Jacksona pojawiają się nowe zdjęcia i filmiki. W grudniu artystka chwaliła się m.in. kadrami z ubraną choinką czy ujęciami z ulubionych miejsc, które regularnie odwiedza. Pod większością postów LaToya otrzymywała tysiące komentarzy, w których nie zabrakło bożonarodzeniowych życzeń, pozdrowień, a także komplementów.

Nowe zdjęcia siostry Michaela Jacksona niepokoją internautów. Gwiazda wygląda niezdrowo?

Nie wszystkie komentarze pod najnowszymi postami gwiazdy są pozytywne. 69-latka wywołała bowiem niepokój wśród obserwatorów. Wszystko przez swoją szczupłą sylwetkę, którą wielu fanów nazwało wręcz niezdrową. Już na pierwszy rzut oka widać, że w ostatnim czasie LaToya niknie w oczach.

"Dziewczyno, prawie cię nie widać", "Nie wiem, co się dzieje, pani Jackson, ale modlę się za panią", "Wszystko z nią w porządku?", "O mój Boże! Wygląda jakby miała się złamać", "OMG, mam nadzieję, że nic jej nie jest. To wcale nie jest normalne", "Co ona je? Wodę?", "Ona zaraz zniknie", "Twoje dłonie są większe od twojej talii, masakra", "Niestety, nie jesteś okazem zdrowia..." - czytamy pod najnowszymi wpisami LaToyi Jackson.

W komentarzach nie brakuje także obrońców wokalistki, którzy nie tylko nie widzą problemu w szczupłej sylwetce Jackson, ale też radzą krytykującym internautom, aby zajęli się własnymi sprawami.

Wnętrze luksusowego korytarza hotelowego ze złoconym sufitem i jasnym oświetleniem, stylowo ubrana kobieta w czerwonym swetrze i czarnych spodniach z łańcuszkami stoi bokiem i unosi do góry rękę.
Zrzut ekranu z Instagrama LaToyi JacksonInstagram @latoyajacksonmateriał zewnętrzny
Kobieta z długimi blond włosami w eleganckim, czarnym stroju z ozdobnym paskiem siedzi na białej pufie przy przezroczystym fortepianie, trzymając rękę na instrumencie. Przed nią leży telefon, a w tle widoczne są unikalne dekoracje w złotych barwach.
Tak obecnie wygląda LaToya JacksonInstagram @latoyajacksonmateriał zewnętrzny

LaToya Jackson nie odniosła się do komentarzy zaniepokojonych internautów

Do tej pory LaToya nie odniosła się wprost do komentarzy martwiących się internautów. W najnowszych postach ograniczyła się do pozdrowień dla swoich fanów. "Życzę wam wszystkim wspaniałego tygodnia! Bądźcie zdrowi i bezpieczni. Dużo miłości dla was wszystkich!" - napisała na Instagramie.

Kiedy indziej zwróciła się do internautów, sugerując, że czyta ich komentarze. Mimo to nie wspomniała o swoim zdrowiu, a jedynie ponownie pozdrowiła obserwatorów. "Słyszę i widzę was. Przesyłam wam miłość i chcę powiedzieć, byście cieszyli się weekendem z całą pozytywną energią" - czytamy.

