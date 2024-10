Liam Payne zmarł na skutek przerażającego wypadku. Muzyk wypadł z balkonu znajdującego się na trzecim piętrze hotelu w Buenos Aires w Argentynie. Na chwilę przed tym tragicznym wydarzeniem recepcja hotelowa kontaktowała się z policją w sprawie agresywnego mężczyzny . Jego pokój hotelowy był zniszczony, a przeprowadzone badania sugerują obecność nielegalnych substancji we krw i (więcej TUTAJ ). Były członek One Direction zmarł na miejscu .

Starsza siostra muzyka, Ruth Gibbins również podzieliła się ze światem bardzo poruszającym wpisem. W poście opublikowanym na Instagramie ( sprawdź! ) wspomina spędzone z Liamem chwile. Opowiada o tym, jak nauczyła się prowadzić samochód, aby móc wozić go na przesłuchania oraz jak bliską mieli relację: "Uwielbiałam odbierać go z pracy, kiedy to wszystko się zaczynało. (...) Podłączał swój telefon, żeby puszczać mi nowe piosenki. Liam kochał One Direction, kochał swoich braci i dużo o tym rozmawialiśmy".