Trudna relacja Liama z synem. "Moje pieniądze należą do niego"

Były członek One Direction starał się korzystać z każdej możliwej okazji, aby zobaczyć się z synem, jednak fakt, że mieszkał w Stanach Zjednoczonych, a para nie rozstała się w dobrych stosunkach znacząco utrudniał sprawę. W wywiadzie dla "Express" muzyk podkreślił, jak ważny jest dla niego Bear: "Moje życie należy teraz do niego. Moje pieniądze należą do niego. Mam kilka firm, które działają i wiem, że kiedyś będzie mógł nimi zarządzać, jeśli będzie chciał".