W 2022 roku związek Shakiry i Gerarda Pique oficjalnie się zakończył. Powodem rozstania była zdrada - piłkarz wdał się w romans z 23-letnią wówczas Clarą Chią Marti. Na swoim ostatnim albumie, zatytułowanym "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira odniosła się do zdrady, czym przykuła uwagę mediów oraz fanów na całym świecie. Krążek triumfował na listach przebojów, wspiął się na sam szczyt zestawień "Top Latin Albums" i "Latin Pop Albums", co uczyniło artystkę pierwszą kobietą, która osiągnęła szczyty list przebojów w czterech różnych dekadach. Do współpracy nad płytą Shakira zaprosiła wielu twórców, w tym Cardi B, która wsparła Kolumbijkę w utworze "Puntería".