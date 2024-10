Serial przypomniał jej wielki hit. Teraz zapowiada, że chciałaby wydać nowy album

"Naprawdę czekam na moment, gdy znów będę mogła powrócić do tego kreatywnego świata, minęło już sporo czasu" - przyznała Kate Bush w rozmowie z BBC. Zaznaczyła jednak, że ostatnie lata spędziła głównie na pracy nad swoimi archiwami i odświeżaniu materiałów.

Kilka lat temu Kate Bush ograniczała swoje występy i aktywność sceniczną. Artystka przyznała, że nie myśli o powrocie na scenę, mimo że ostatnio namawiał ją do tego David Gilmour , gitarzysty zespołu Pink Floyd .

Ostatni album Kate Bush, "50 Words for Snow", ukazał się w 2011 roku. Jednak jej twórczość zyskała drugie życie dzięki serialowi "Stranger Things". W 2022 roku jej kultowy hit "Running Up That Hill" z 1985 roku znalazł się w dwóch odcinkach czwartego sezonu tej produkcji. Utwór trafił na szczyt listy Billboard Global 200.